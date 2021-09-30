Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu, Erdoğan'ın açıklamasını yayından alan TV5 Koordinatörü Kayacı'yı eleştirdi

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı yarıda kesen TV5 Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Ali Kayacı’yı eleştirdi.

Ne kadar başörtü karşıtı, dine mesafeli medya organları varsa hepsinin Kayacı’nın bu tavrından sonra onu alkışladığını ve “Helal olsun” dediğini yazan Karahasanoğlu, kendi çevrelerinin eleştirdiği bazı örneklere yer vererek yaşanan olayı anlattı.

TV5’i inançlı insanların kurduğunu belirten Karahasanoğlu, kanalda, “alnı secdeli Cumhurbaşkanı’na düşmanlık eden kim varsa” ağırlanıp konuşmalarına izin verildiğini yazdı.

Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

Ama zaten siz, sabahtan akşama kadar, Cumhur İttifakı aleyhtarlığı yapmıyor musunuz?

Bunun için, solcusundan komünistine, ateistine, gayine-lezbiyenine kadar herkesi ekrana çıkartmıyor musunuz?

Onlar konuşurken, ‘Burada Millet İttifakı’nın propagandasını yaparsanız, keserim’ demeyeceksiniz..

Ama..

Bu ülkede Ayasofya’yı müze olmaktan çıkartan..

Hepinizin eşinin, kızının, kız kardeşinin, annesinin başındaki örtüyü özgürlüğüne kavuşturan..

İmam hatiplerin önündeki engelleri kaldıran.

Ve.. Ve.. En acıklısını söyleyeyim..

Bu ülkede, onlarca ilkokula, liseye, hatta bir üniversiteye “Hocamız” dediğiniz, sosyal medya hesabınıza mezar fotoğrafını koyarak ne kadar önemsediğinizi gösterdiğiniz Necmettin Erbakan’ın ismini veren Tayyip Erdoğan’a..

“Sana burada propaganda yaptırtmam” deyip..

Sözünü keseceksiniz..

Ne diyeyim?

Kendimi hariç tutmadan söylüyorum..

Allah hepimize kalp gözü açıklığı versin"

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