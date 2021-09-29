Erdoğan'ın açıklamasını yayından aldı, "Neden kestiniz" sorusuna yanıt verdi: Gördük ki karşımızda AKP Genel Başkanı var, seçim sürecinde ona da süre tanırız

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı yarıda kesen TV5 Koordinatörü, "Neden kestiniz" sorusunda yanıt verirken Erdoğan'ı, AKP Genel Başkanı sıfatıyla konuşmaya başlaması üzerine yayından aldıklarını söyledi.

Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen ve alınan kararları açıklayarak gündeme ilişkin konuşan Erdoğan'ın konuşması, TV5 ekranında yarıda kesildi. TV5 Ana Haber programında yayının kesilmesi üzerine gelen soruları okuyan spiker Mehmet Ali Kayacı, "Neden kestiniz" sorusuna yanıt verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına AKP Genel Başkanı sıfatıyla devam ettiğini ve bu nedenle yayından aldıklarını söyledi.

Kayacı, Erdoğan'ın yayından alınmasının ardından "Ekonomiye dair açıklamalarda bulunuyordu Cumhurbaşkanı ama sonra Cumhur İttifakı meselesine geçiş yaptı. Ekonomiye dair meseleye tekrar dönebilirse bir cumhurbaşkanı olarak yine sesine tekrar ses veririz" dedi.

Bir seyircinin de "Neden kestiniz" sorusuna yanıt veren Kayacı, "Cumhurbaşkanı konuştuğu için kendisine ses verdik ama gördük ki AK Parti Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı makamında Cumhur İttifakı'ndan söz ediyordu. Gördük ki karşımızda AK Parti genel başkanı var ve siyaset yapıyordu. Seçim süreci de yaklaştı o tarihler geldiğinde de AK Parti Genel Başkanı olarak konuştuğunda ona da süre tanırız, her partiye tanıdığımız kadar" ifadelerini kullandı.