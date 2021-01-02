Yeni Akit yazarı Dilipak: Sinovac'ın Keymen’le satışa ilişkin yaptığı sözleşmeyi bilmemiz gerekir; aşının yan etkileri konusunda hukuki ve mali sorumluluk kime ait olacak?

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Çinli Sinovac şirketinden alınan CoronaVac aşılarının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olduğu açıklanan 'Keymen İlaç A.Ş.' ye ilişkin olarak, "Burada bir sorun var. Keymen bir Türk şirketi. Keymen’in taahhüdü, sorumluluğu riski, hem Çinli firma, hem de DMÖ ile yaptığı sözleşme ile sınırlıdır. Ortada bir tek üretici var ve bir tek alıcı var. Elde edilen ürün, ücretsiz ve hatta doğrudan ya da dolaylı olarak zorlayıcı düzenlemelerle herkese yapılacak. 3. fazı henüz tamamlanmamış bir aşının etkisi, ya da yan etkileri konusunda hukuki ve mali sorumluluk kime ait olacak? Vatandaş zarar görürse bunun tazminatını kim ödeyecek? Bakanlık, ilacı incelemiş olmalı. Gerçekten hali hazır durumu ile bu ilacı sipariş ederek asıl sorumluluğu üstleniyorlar mı? Bu konuda üretici firmaya 'rücu'dan söz ediliyor. Bu taahhüdü kim veriyor?" dedi.

Dilipak, bugünkü yazısında, "Çinli firma 2 günde 'Sinovac Türkiye' diye bir şirket kurar. Ofise kendini temsilen bir Çinli gelir, Keymen de idari olarak bu şirkette yer alır. Bunu anlarım ama Çinli firmanın Türkiye temsilcisi ile yapacağınız bir sözleşmeyi anlayamam. O zaman Çinli firmanın Keymen’le satışa ilişkin yaptığı sözleşmeyi bilmemiz gerekir. Tek sorun bu değil, bu aşının farklı ülkelere çok farklı fiyatlardan satış sözleşmesi yaptığı iddiasının da soruşturulması gerekir. Farklı fiyatlar, farklı niteliklerdeki ürünleri mi kapsıyor bunu bilmemiz gerek" ifadesini kullandı.

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