Sağlık Bakanı Koca 'aracı firma yok' demişti; Çin aşısının Keymen İlaç firması tarafından getirildiği ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aracı olmadan direkt olarak satın alındığını açıkladığı Çinli firma Sinovac'ın CoronaVac aşısının Keymen İlaç tarafından getirildiği ortaya çıktı. Türk muhabirlerin Çin'den paylaştığı fotoğraflardan, ilaçların getirildiği kolilerin üzerinde "Keymen İlaç SAN ve TİC A.Ş." yazdığı görülüyor.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir 9 Aralık tarihinde Çin aşısının Türkiye’ye Keymen İlaç firması aracılığı ile getirildiğini ifade etmiş; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu iddiayı yalanlayarak ilaç anlaşmasının SİNOVAC ile Devlet Malzeme Ofisi arasında yapılan anlaşma ile ithal edildiğini ve aracı kullanılmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.



TRT muhabiri

Gelişi ertelenen Çin aşısının fotoğrafları ajanslar tarafından da paylaşıldı

Türkiye'ye bir kaç gün içinde gelmesi beklenen Çinli Sinovac şirketinden sipariş edilen Koronavirüs aşılarının görüntüleri yayınlandı. Aşılar üzerinde yazan 'aracı firma' ise dikkat çekti. CHP'li Murat Emir, "Bakan, 'Aracı yok' demişti. Oysa bugün gelen fotoğrafta kolilerin üzerinde Keymen yazdığını görüyoruz" diye tepki gösterdi.

Türkiye’ye gelecek CoronaVac aşısının üretildiği merkez görüntülendi. CRI Türk ekibi, Pekin’de aşının üretildiği merkezi görüntüledi.

Paketlerin üzerinde isimler görüldü

Görüntülerde ise dikkat çeken bir detay yer aldı. Daha önce ilaçların getirilmesinde aracı kullanılmayacağı açıklanmasına rağmen paketlerin üzerinde ‘Keymen’ firmasının adının yazıldığı görüldü.

CHP'li Emir: Bir kere de söylediğiniz doğru çıksın

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi. Emir, şu ifadeleri kullandı;

*Sağlık Bakanı’na aylardır “Çin aşısında aracı firma olacak mı?” diye soruyoruz. Keymen İlac’ın aşıyı getirdiğini söylediğimizde de Bakan, “Aracı yok” demişti.

*Oysa bugün gelen fotoğrafta kolilerin üzerinde Keymen yazdığını görüyoruz. Bir kere de söylediğiniz doğru çıksın.

CHP'li Emir, 1973'te kurulan Keymen İlaç’ın AKP'ye yakın bir firma olduğunu iddia etti.