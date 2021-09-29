Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu’ndan Karar gazetesinin 3 yazarına: Düne kadar Erdoğan lehine kalem oynatmaktan, nefes almaya vakit bulamıyorlardı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz!” sözlerini eleştiren Karar gazetesi yazarları Ahmet Taşgetiren, Taha Akyol ve Akif Beki’ye “Üçü de, düne kadar Erdoğan lehine kalem oynatmaktan, nefes almaya vakit bulamıyordu. Hele Akif Beki… Ömrü boyu boğazından geçenlere baksanız, Erdoğan’ın yanındayken geçenlerin hesabı fazla çıkar” dedi.

Karar gazetesi yazarları Ahmet Taşgetiren, Taha Akyol ve Akif Beki’nin “düne kadar Erdoğan’ın yanında durduğunu ve dindar geçindiklerini” ifade eden Karahasanoğlu, “Üçü de, düne kadar Erdoğan lehine kalem oynatmaktan, nefes almaya vakit bulamıyordu. Hele Akif Beki… Ömrü boyu boğazından geçenlere baksanız, Erdoğan’ın yanındayken geçenlerin hesabı fazla çıkar. Ama şimdi öyle bir Erdoğan düşmanlığı sergiliyorlar ki” diye yazdı.

Akyol, Taşgetiren ve Beki’nin sadece Erdoğan aleyhtarlığı yapmadığını CHP’nin ateşine de odun taşıdıklarını yazan Karahasanoğlu, Karaman’ın “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz!” sözlerini hatırlatarak, özetle şöyle devam etti:

“Ahmet Taşgetiren kalemi ile ‘Kurtlu bulgur yemeye mecbur muyuz’ modunda kavganın başlatılması sonrasında…

Bu mecburiyet sorgulamasını da, Hayrettin Karaman Hoca’yı hedef seçerek yapınca…

Hayrettin Karaman Hoca, konuyu özetleyip, isim zikretmeden cevabını verdi.

Şimdi Karar’ın üç silahşörü birden, Karaman Hoca’ya saldırdılar…”

Konuyla ilgili yazarların açıklamalarına yer veren Karahasanoğlu, Karaman’ın 26 Eylül’deki yazısında “Kurtlu bulgur”un yanında, “Kurtsuz bulgur yok” dediğini yazdı.

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