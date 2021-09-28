Akif Beki: Muhalefeti zulüm ordusu, seçimi din savaşı gibi göstermek caiz demek

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın çürümenin sorumlularını uyaracağına, uyaranları sorumlu tutup yıkıcılıkla suçladığını belirterek, "Camia, evdeki bulgurdan olmamak için haksızlığı idare edecek, kötü yönetimi sineye çekecekmiş. Maslahat ve hikmet, böyle gerektirirmiş.

Kurtlanmış bile olsa eldeki bulgurla yetinip işlerine bakacaklar yani. Yanlış yapmak ‘düşman’a koz, iktidara zarar vermiyor da o yanlışları eleştirmek veriyormuş. Dünyevi iktidar mücadelesini din mücadelesi, siyasi rakibi din düşmanı, muhalefeti zulüm ordusu ve seçimi din savaşı gibi görmek, göstermek caiz demek." diye yazdı.

Karaman'ın Yeni Şafak gazetesinin 26 Eylül nüshasında yayınlanan yazısını köşesine taşıyan Akif Beki, "Yolsuzluklar, haksızlıklar eskiden de vardı. Zulümle savaş da dünya durdukça bitmeyecek. E muhalefet de din düşmanlığı, eleştiri ve şikayet de zulüm sayılınca...

Demek ki yanlışa yanlış demeye hiç sıra, yolsuzluk gibi “adi suçlar”ı yargılamaya hiç uygun zaman gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

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