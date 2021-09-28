Ahmet Taşgetiren'den Hayrettin Karaman'a: Savunma konumu, dini iktidarın yedeğine koyuyormuş algısına yol açıyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Hayrettin Karaman'ın "Bu iktidardan pek çok beklentiniz gerçekleşti, camiayı hayretle izliyorum, bak demedi demeyin, sonra Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz, iktidara zarar verecekse haksızlık ve yanlışlardan şikâyetle doğruları söylemek caizdir diyemem." sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Problem şurada ki, açıkladığı fikirler “Dinin görüşü” olarak algılanıyor, iktidarı savunma konumu da, dini iktidarın yedeğine koyuyormuş algısına yol açıyor. Bu da, iktidarla beraber dinin yıpranmasına yol açıyor. “Dinin izzeti” konusunda son derece duyarlı olduğunu bildiğim Hocanın bunu isteyeceğini sanmam. Siyasi iktidarın açık yanlışlarına da meşruiyet kılıfı giydiren bir din algısının genç beyinlerde nasıl bir tahribata yol açacağını Hayreddin Hocanın görmeyeceğini düşünemiyorum. Neden bunun farkında değilmiş göründüğünü de anlayabiliyor değilim." ifadelerini kullandı.

Toplumda bıçağın kemiğe dayandığı insan grupları olduğuna işaret eden Taşgetiren, "Durduğunuz yer “Din adına” gibi bir nitelik taşıyorsa, yani sanki dini bağlayan bir duruş sergilediğiniz düşünülüyorsa, daha seçici olmak durumundasınız diye düşünüyorum. Eleştirilere yönelik “Yıkıcılık” suçlaması? Ne kolay, ne toptancı, ne klişeleşmiş sözdür o. Bırakın sadece siyaset alanında kalsın." diye yazdı.

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TIKLAYIN | Yeni Şafak yazarı Karaman: Doğruculuk ve tenkit perdesi arkasından yıkıcılığa taraftar değilim



