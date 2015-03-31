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Dünya

Yemen'de saldırılar altıncı gecesine girdi, Suudi uçakları başkenti vurdu

Öğlen saatlerinde bir mülteci kampı vuruldu. 40 kişi hayatını kaybetti

31 Mart 2015 02:09

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de Husilere yönelik yaptığı hava saldırıları altıncı gecede yine başkent Sana'da yoğunlaştı.  Ülkenin kuzeyinde bir mülteci kampına füze düşmesi sonucu en az 40 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin güneyinde ise Husilerin stratejik liman kenti Aden'e ilerleyişi sürüyor.

Husiler başkent Sana'da kontrolü geçen ay ele geçirmiş, bunun üzerine cumhurbaşkanı Aden'e kaçmıştı. Sana'daki görgü tanıkları haber ajanslarına saldırıların Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile çevresinde yoğunlaştığını belirtiyor.

Reuters haber ajansına konuşan Yemenli bir diplomat dün geceki operasyonları "Cehennem gibi bir geceydi" sözleriyle tanımladı. Fransız haber ajansı AFP ise Sana'nın güneyindeki Cumhuriyet muhafızları kışlasının yanı sıra Husilerin kontrolüne geçen Nugum Dağı'ndaki cephaneliğin de hedef alındığını belirtti.

Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, dünkü saldırılarda 35 kişinin öldüğünü, 88 kişinin yaralandığını söylemişti.

Yemen'de hava saldırılarının yanı sıra tahliye operasyonu da sürüyor. Aden'deki diplomatlarını tahliye eden Suudi Arabistan'dan sonra koalisyona desteğini açıklayan Hindistan ve Pakistan da vatandaşlarını Yemen'den tahliye ediyor. Çin de 400 vatandaşını tahliye için düğmeye bastı.

 

 

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