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Dünya

Suudi Arabistan Yemen'de mülteci kampını vurdu

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan ve 10 ülkeden oluşan koalisyonun Yemen'de bir mülteci kampını vurduğu ve 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

30 Mart 2015 18:36

Şii Ensarullah Hareketi’nin ilerleyişini durdurmak amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan ve 10 ülkeden oluşan koalisyonun Yemen’de bulunan Mazrak mülteci kampını vurduğu bildirildi. Reuters’a konuşan insani yardım görevlileri, 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırı konusunda açıklamada bulunan ve ismini vermeyen bir yetkili, bombardımanda yakınlarda bulunan bir askeri tesisin de hedef alındığını belirtti.

Öte yandan, Yemen Sağlık Bakanlığı dün gece düzenlenen hava saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve 88 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
 

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