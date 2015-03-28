Yemen'de orduya ait silah deposunda patlama

Yemen'in güneyindeki Aden'in Cebel Hadid bölgesinde bulunan silah deposunda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle silah deposunun çevresinde bulunan evlerde yaşayanlar arasında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Patlamadan çevredeki evlerin "büyük ölçüde etkilendiği" ve halkın bölgeyi terk etmeye başladığı aktarıldı.



Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yerel basında patlamanın "Kararlılık Fırtınası" operasyonu kapsamında düzenlenen hava saldırılarından kaynaklandığı şeklinde iddialara yer verilirken, görgü tanıkları patlamaya depoda çıkan yangının neden olabileceğini dile getirdi.



Aden'in merkezindeki Cebel Hadid bölgesinde bulunan deponun, Yemen ordusuna ait en büyük silah depolarından biri olduğu ifade ediliyor.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun "Kararlılık Fırtınası" adı ile Husilere yönelik başlattığı hava harekatı, bugün 3'üncü gününde de devam ediyor.