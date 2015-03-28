Arap Birliği Zirvesi'nin gündemi Yemen'de yaşanan gelişmeler

Yemen'de Suudi Arabistan başını çektiği ve bölgedeki 10 ülkenin destek verdiği Husi karşıtı 'Kararlılık Operasyonu' devam ederken, 21 Arap ülkesinin lider ve temsilcileri 26. Arap Birliği Zirvesi için Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde toplandı.

Rus Haber Ajansı Sputnik’te yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ardından Mısır'a geçen ve havalimanında bizzat mevkidaşı Abdulfettah el Sisi tarafından karşılanan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkesinde sürmekte olan operasyonla ilgili çağrıda bulundu. Zirvede konuşan ülke liderlerinin Yemen'deki kriz konusunda üstü kapalı bir şekilde İran'ı eleştirirken, Hadi'nin doğrudan İran'ın adını telaffuz ederek eleştirmesi dikkat çekti. Hadi şu ifadeleri kullandı:

"Çeteler, daha önce İran'ın kendilerine devlete karşı savaşmaları için verdiği ve ayrıca ele geçirdikleri silahları teslim edip, işgal ettikleri bütün kurum ve bölgelerden çekilip, teslim olana kadar, operasyonun devam etmesi çağrısında bulunuyorum."

'Arap Marshall Planı şart'

'Yemen'in gerçek bir 'Arap Marshall Planı'na ihtiyaç duyduğunu aksi takdirde yıkılan devleti yeniden tesis etmenin mümkün olamayacağını' dile getiren Hadi, zirveye katılabilmek için bile birçok sıkıntı ile karşılaştığını belirtti.

Kuveyt: Arap Baharı sıkıntıdan başka şey getirmedi

Nitekim toplantının açılış konuşmasını yapan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da 'Arap Baharı denilen sürecin istikrarsızlık ve kalkınmada gerilemeden başka bir şey getirmediğini' savundu ve Suriye krizinin de ancak siyasi çözümle aşılabileceğini vurguladı.

Suudi Kral mezhepçiliği suçladı

Söz alan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de Arap ülkelerinin içinde bulunduğu siyasi krizlere de değindi: "Arap ülkelerinin içinde bulunduğu acı verici durum, iç çekişmeler ve dökülen kanlar, ülkelerimizde istikrarsızlık isteyen bir kısım bölgesel gücün, başını çektiği mezhepçiliğin sonucudur."

Sisi: Ortak güvenliğimizi düşündük

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ise İran'ı ima ederek 'bazı dış güçlerin Arap ülkelerinin içinden geçtiği zor durumu, içişlerine müdahale ya da vatandaşlarını kutuplaştırma amacıyla kullandığını' söyledi ve "Yemen'deki olaylar ortak güvenliği ilgilendirecek bir noktaya vardı" ifadesini kullandı.