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Dünya

Yemen’de bir haftada 62 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler, bir haftada 62 çocuğun öldüğünü, 30’unun yaralandığını açıkladı

02 Nisan 2015 14:52

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen operasyonunda ölen sivillerin sayısı 140’a yaklaştı, yaralı sayısı 350’yi aştı. Birleşmiş Milletler (BM), bir haftada 62 çocuğun öldüğünü, 30’unun yaralandığını açıkladı.

Suudi arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’de Devlet Başkanı Abdur Rabu Mansur Hadi’ye karşı isyan başlatan, İran destekli Şii Husilere yönelik operasyonunda ölen sivillerin sayısı uluslararası toplumda endişe yaratıyor. Birleşmiş Milletler, önceki gün yaptığı açıklamada, Yemen’de operasyonun başlamasından bu yana 100 sivilin öldüğünü açıkladı.

 

37 işçi öldü

 

Önceki gece de Yemen’in batısındaki Hodeyda kentinde bulunan bir fabrikaya bombaların isabet etmesi sonucu 37 işçi hayatını kaybetti. Fabrikanın bir kısmı tamamen yıkılırken, yardım görevlileri sağ kalanların olabileceği umuduyla enkazda arama çalışmaları gerçekleştirdi. Bazı görgü tanıkları bombaların koalisyonun hava saldırılarından kaynaklandığını söylerken, bazıları Husilerle işbirliği yapan eski başkan Ali Abdullah Salih’e sadık milisleri suçladı.

Milliyet'in haberine göre, Birleşmiş Milletler’in çocuk ajansı UNICEF ise önceki akşam yaptığı açıklamada, Yemen’de bir haftada 62 çocuğun öldüğünü, 30’unun da yaralandığını duyurdu. UNICEF’in Yemen temsilcisi Julien Harneis, “Çocuklar çaresiz şekilde korunmaya ihtiyaç duyuyorlar, çatışmada yer alan tüm taraflar çocukları korumak için ellerinden geleni yapmalı” dedi.

 

Çocuk asker oluyorlar

 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ise, çocuk ölümleri karşısında “derin endişe” duyduğunu belirterek, “Yemen’deki askeri operasyona katılan tüm taraflara sivilleri korumak adına insani hukuk yükümlülükleri olduğunu” hatırlattı.

UNICEF, “çatışmaların, sağlık ve eğitim hizmetlerine ciddi şekilde zarar verdiğini, halihazırda gıdaya erişimde güçlük çeken ve AKUT yetersiz beslenmeye maruz kalan çocukların durumunu daha da kötüleştirdiğini” bildirdi.

Çocukların şiddet karşısında dehşete düştüğünü belirten UNICEF, giderek artan sayıda çocuk asker olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler, ülkenin meşru başkanı olarak Suudi Arabistan’a kaçan Hadi’yi tanıyor. Husi milislerinin başkent Sanaa’yı ele geçirmesinin ardından stratejik önemdeki Aden’e ilerlemesi üzerine Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon hava saldırılarına başlamıştı.

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