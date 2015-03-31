T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yemen'de mülteci kampı yakınına saldırı, en az 40 ölü!

Yemen'in kuzey batısındaki saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti

31 Mart 2015 09:56

Yemen'in kuzey batısındaki bir mülteci kampında yardım görevlilerinin verdiği bilgiye göre hava saldırıları nedeniyle en az 40 kişi hayatını kaybetti.

El Mazrak isimli kampta 2009'dan bu yana merkezi hükümet ile Husiler arasında süren çatışmalardan kaçan Yemenliler kalıyor.

Uluslararası Göç Örgütü bombalar nedeniyle kampta 200 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) grubu ise, kamp yakınlarında faaliyet gösterdikleri bir hastaneye 29 cenaze ve 34 yaralı kişi getirildiğini söyledi.

Devlet medyası bombalamadan Suudi Arabistan uçaklarını sorumlu tutarken, Yemen dışişleri bakanı ise Husi isyancıların top ateşlerine işaret etti.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, MSF'nin Orta Doğu programı direktörü Pablo Marco ise olayın "hava saldırısı" olduğunu söylüyor.

Suudi Arabistan tarafından liderlik edilen bir koalisyon, Yemen'in devlet başkanı Abdabbuh Mansur Hadi'ye karşı savaşan Şii Husi isyancıları hedef alan bir harekat başlattı.

Görgü tanıklarına ve askeri kaynaklara göre, kamp yakınlarında yaşayanlar patlamalardan sonra kaçmaya başladı.

Marco, ülkedeki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından El Mazrak kampına son iki günde 500 yeni ailenin daha geldiğini söyledi.

Bu arada Suudi deniz kuvvetleri, isyancıların hareketlerini kısıtlamak ve silah sevkiyatlarına engel olmak için Yemen limanlarını da tutuyor.

Ülkenin güneyinde de çatışmaların şiddetlendiği haberleri geliyor. Dalih kentine Husilerin saldırdığı söyleniyor.

Yerel bir yöneticinin verdiği bilgiye göre bu saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti.

Husiler yozlaşmış olduğunu söyleyerek Hadi yönetimini devirmek istiyor.

Hadi, bulunduğu Aden kentine isyancıların ilerlemesinin ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a sığındı.

Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih ise, ateşkes çağrısı yapıyor. Salih'in destekçileri ise şu anda Husilerle beraber savaşıyor.

Suudi Arabistan, İran'ı da Şii Husileri desteklemekle suçluyor.

ETİKETLER

yemenmülteci kampısaldırısavaş

İlgili Haberler

Yemen'de saldırılar altıncı gecesine girdi, Suudi uçakları başkenti vurdu

Öğlen saatlerinde bir mülteci kampı vuruldu. 40 kişi hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24