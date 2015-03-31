Yemen'de mülteci kampı yakınına saldırı, en az 40 ölü!

Yemen'in kuzey batısındaki bir mülteci kampında yardım görevlilerinin verdiği bilgiye göre hava saldırıları nedeniyle en az 40 kişi hayatını kaybetti.

El Mazrak isimli kampta 2009'dan bu yana merkezi hükümet ile Husiler arasında süren çatışmalardan kaçan Yemenliler kalıyor.

Uluslararası Göç Örgütü bombalar nedeniyle kampta 200 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) grubu ise, kamp yakınlarında faaliyet gösterdikleri bir hastaneye 29 cenaze ve 34 yaralı kişi getirildiğini söyledi.

Devlet medyası bombalamadan Suudi Arabistan uçaklarını sorumlu tutarken, Yemen dışişleri bakanı ise Husi isyancıların top ateşlerine işaret etti.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, MSF'nin Orta Doğu programı direktörü Pablo Marco ise olayın "hava saldırısı" olduğunu söylüyor.

Suudi Arabistan tarafından liderlik edilen bir koalisyon, Yemen'in devlet başkanı Abdabbuh Mansur Hadi'ye karşı savaşan Şii Husi isyancıları hedef alan bir harekat başlattı.

Görgü tanıklarına ve askeri kaynaklara göre, kamp yakınlarında yaşayanlar patlamalardan sonra kaçmaya başladı.

Marco, ülkedeki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından El Mazrak kampına son iki günde 500 yeni ailenin daha geldiğini söyledi.

Bu arada Suudi deniz kuvvetleri, isyancıların hareketlerini kısıtlamak ve silah sevkiyatlarına engel olmak için Yemen limanlarını da tutuyor.

Ülkenin güneyinde de çatışmaların şiddetlendiği haberleri geliyor. Dalih kentine Husilerin saldırdığı söyleniyor.

Yerel bir yöneticinin verdiği bilgiye göre bu saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti.

Husiler yozlaşmış olduğunu söyleyerek Hadi yönetimini devirmek istiyor.

Hadi, bulunduğu Aden kentine isyancıların ilerlemesinin ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a sığındı.

Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih ise, ateşkes çağrısı yapıyor. Salih'in destekçileri ise şu anda Husilerle beraber savaşıyor.

Suudi Arabistan, İran'ı da Şii Husileri desteklemekle suçluyor.