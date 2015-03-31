Yemen’de çok sayıda sivil kayıp



Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman'ın verdiği bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın öncülüğünde perşembe gününden bu yana devam eden hava saldırılarında en fazla sivil kayıp mülteci kampına düzenlenen saldırı sırasında verildi. Örgüt, El Mazrak kampında ölü sayısının 40 olduğunu açıkladı. Milman, örgütün 75 yardım görevlisinin sivillere yardım etmek amacıyla bölgede bulunduğunu belirtti. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, hava saldırıları nedeniyle ambulanslar bölgeye ulaşmakta zorluk çekiyor. 2009'da kurulan mülteci kampı bir askeri üssün 10 km. yakınında bulunuyor. Son iki gün içinde kampa 500 ailenin daha sığındığı bildiriliyor.

Bu sabah saatlerinde Sana'nın 140 km. kadar güneyinde Husilerin kontrol noktasına düzenlenen hava saldırısında ise 35 kişinin hayatını kaybettiği bunlardan 20'sinin Husi, 15'inin ise sivil olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan 10 Arap müttefiki ile birlikte perşembe gününden bu yana Şii Husi milislerinin mevzilerine yönelik hava saldırıları düzenliyor. Husiler başkent Sana başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerini kontrolüne geçirmişti. El Arabiya kanalının haberine göre, bir Suudi general operasyonun amacının Husilerin hareket yeteneğini kısıtlamak olduğunu söyledi.