Yemen'de Aden kenti için çatışmalar şiddetleniyor

Yemen'de Husi isyancılar ile milisler arasında ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'i ele geçirmek için devam eden çatışmalar şiddetleniyor.

Husi isyancılar şehri ele geçirmek için top atışları ve keskin nişancılar kullanıyor.

Görgü tanıkları lehrin sokaklarında cenazeler olduğunu anlatıyor.

Şiddetli çatışmalar Suudi Arabistan önderliğinde bir koalisyonun Husi isyancılara hava harekatı başlatmasına rağmen devam ediyor.

Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'i destekleyen milislerle işbirliği halindeki Husi savaşçıların Aden içlerinde ilerlediği söyleniyor.

BBC'nin güvenlik muhabiri Frank Gardner Aden'in merkezine Husilere ait tankların girdiği haberleri doğru ise, bunun isyancıların şehri ele geçirmek konusunda hayli yol katettiği anlamına geleceğini söyüyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın sözcülerinden Marie Elisabeth Ingres Aden'de bir hastaneye son iki haftada çatışmalarda yaralanan 500 kişinin getirildiğini söyledi.

Ingres gelen yaralıların kurşunla ve patlamalarda yaralandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler de sivil kayıpların artmasından endişe ediyor.