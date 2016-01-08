Yekta Kopan’ın kitabı ‘cinsel içerikli’ diye toplatıldı!

Bolu Valiliği, lise öğrencilerine yönelik başlatılan “Okuyorum” projesi kapsamında dağıtılan Yekta Kopan’ın "Aile Çay Bahçesi" kitabını, "cinsel içerikli" ifadelere yer verdiği iddiasıyla toplatarak, kitabın dağıtımıyla ilgili soruşturma başlattı.

Valilik tarafından öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması amacıyla başlatılan ve seçilen her kitabın yazarının öğrencilerle buluşturulmasını da içeren projenin bu yılki bölümünde, Yekta Kopan’ın 2013’te yayımlanan "Aile Çay Bahçesi" adlı romanı seçildi.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Kentteki 12 lisede görevli edebiyat öğretmenlerinin oluşturduğu komisyon tarafından belirlenen kitap öğrencilere ücret karşılığında dağıtıldı. Kitabın 34 ve 39’uncu sayfaları arasındaki kimi ifadeleri "cinsel içerikli" bulduğunu iddia eden bazı velilerin "şikayette" bulunduğu öne sürüldü. Yaşananlar üzerine Kopan’ın öğrencilerle yapacağı imza günü de iptal edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kitabın öğrencilere dağıtılması sürecinde sorumluluğu bulunanların tespiti ve haklarında yasal işlem yapılması içi idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çavuşoğlu, kitap seçiminin Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgisi olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, proje kapsamında yazarı Bolu'ya davet ettiklerini, ancak kitap seçimini öğrenci ve öğretmenlere bıraktıklarını belirtti. Kitabın sadece bir okulda bir sınıfta dağıtıldığını belirten Çavuşoğlu, yanlışlığın fark edilmesinden sonra da toplatıldığını aktardı.