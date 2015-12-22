Erdoğan 2013: Tüm kitap toplatma kararlarını kaldırıyoruz, Türkiye yargı ayıplarından arınacak, itibarı artacak!

Hürriyet yazarı Taha Akyol, "terör örgütü propagandası yapıldığı" iddiasıyla T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal'in “Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” ve “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri” kitapları ile gazeteci Tuğçe Tatari’nin “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” kitabı hakkında toplatma kararı verilmesini eleştirdi. Akyol, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2013 yılında kitap toplatmalar hakkında yaptığı bir açıklamayı hatırlattı. Erdoğan, 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daha önceden verilmiş tüm toplatma kararlarını hükümsüz hale getiriyoruz... Altı aylık bir geçiş süreci içinde, yasaklı durumda bulunan 23 bin kitap özgürleşecek. Böylece Türkiye hem yargı ayıplarından hem de yargı yükünden ciddi biçimde arınmış olacak... Demokrasi standardımız yükselecek, Türkiye’nin dünyada itibarı artacaktır."

Hukukçu kimliği de bulunan Akyol, "Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitapları hakkındaki toplatma kararı anayasa ve evrensel hukuka aykırıdır" dedi.

Akyol'un Hürriyet'te "Yasak kitap" başlığıyla yayımlanan (22 Aralık 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Dönemin reformist Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in inisiyatifiyle “Üçüncü Yargı Paketi”nde hem basın affı niteliğinde düzenlemeler vardı hem “kitap yasakları” kaldırılıyordu.

İktidarın bugünkü cezalandırmacı, otoriter tavrının aksine, liberal bir yaklaşımı vardı.

Bomba yapmak, şiddeti tahrik, terör örgütlenmesi gibi amaçlarla yapılan yayınlar elbette yasak olacaktı. Emniyet 6 ay içinde mahkemeye başvurup bu tür yayınlar için mahkemeden yeni yasak kararı alacak, bunun dışındaki yayınlar serbest kalacaktı.

Başbakan Erdoğan, “Ulusa Sesleniş” konuşmasında şöyle diyordu: “Daha önceden verilmiş tüm toplatma kararlarını hükümsüz hale getiriyoruz... Altı aylık bir geçiş süreci içinde, yasaklı durumda bulunan 23 bin kitap özgürleşecek. Böylece Türkiye hem yargı ayıplarından hem de yargı yükünden ciddi biçimde arınmış olacak... Demokrasi standardımız yükselecek, Türkiye’nin dünyada itibarı artacaktır.” (30 Ocak 2012)

Paket, 2 Temmuz 2012’de yasalaşmıştı. Türkiye’nin itibarı artıyordu. Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, reformlardan dolayı Sadullah Ergin’in şahsında Türkiye’yi kutluyordu. (4 Aralık 2012)

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