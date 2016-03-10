'Yeğenine asitli saldırı' iddianamesinden: Çocuğun gözlerindeki mutluluk kaybolmuştur

Ataşehir'deki ünlü bir lokantada geçen Ekim ayında 3 yaşındaki çocuğun üzerine asitli madde attığı gerekçesiyle tutuklanan Cihan Araçman hakkında, "Çocuğu ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçlarından toplamda 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. İddianamede çocuğun durumunu ilişkin "Çevresinde kendisine sevgi ile yaklaşan aile yakınlarının yüzlerini ve hatta ağladıklarını göremediği, gözlerinde mutluluğun görünmediği 4 yaşlarında bir erkek çocuk görselleri mevcuttur..." ifadeleri yer aldı.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) Arzu Kaya’nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 12 sayfalık iddianamede, mağdur Y.K.'nin, şüpheli Cihan Araçman'ın yeğeni olduğu, diğer mağdur çocukları E.E. ile B.Ö.'nün de olayın gerçekleştiği yerde bulunduğu ifade edildi.

Olayın meydana geldiği 17 Ekim 2015 tarihinden birkaç gün önce söz konusu restoranın güvenlik kameralarının arızalandığı belirtilen iddianamede, güvenlik kameralarının arızalanması ile eylem arasında ilgi bulunup bulunmadığının tespit edilemediği dile getirildi.

“Kimyasal maddeyi hedef gözeterek attı”

Olay tarihinde Cihan Araçman ve eşinin, söz konusu restoranda akrabalar arasında bir akşam yemeği düzenledikleri kaydedilen iddianamede, yemek sırasında da mağdur Y.K.'nin restoranın oyun alanında oynadığı ifade edildi. Araçman'ın yemek sırasında birkaç kez çocukların oyun alanına gittiği aktarılan iddianamede, mağdur Y.K.'nin bisiklet üzerinde bulunduğu sırada, Cihan Araçman'ın "sülfürik asit" olduğu belirlenen yakıcı ve aşındırıcı kimyasal maddeyi, mağdur çocuğun ağız ve burun bölgesini hedef gözeterek yakın mesafeden tazyikle sıktığı anlatıldı.

"Olaydan sonra kaçtı"

Mağdur Y.K. ile olay yerinde bulunan diğer çocuklar E.E. ile B.Ö.'nün sıçrayan sülfürik asitle temas etmeleri sonucu yaralandıkları belirtilen iddianamede, olayın ardından Araçman'ın oyun alanından kaçtığı, Y.K.'nin daha sonra hastaneye götürüldüğü, polis tarafından olay mahalline yakın işletmelerin güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinde ise şüpheli Araçman'ın restorana yakın bir akaryakıt istasyonunun marketine koşarak gittiği ve buradan bir adet tüp içinde diş macunu satın aldığı belirtildi.

‘Kişilik bozukluğu’ teşhisi

Araçman'ın cezai sorumluluğunu tespit etmek amacıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilen iddianamede, şüpheliye ‘kişilik bozukluğu’ teşhisi konulduğu, ancak işlediği iddia edilen suç sırasında cezai sorumluluğunu etkileyecek nitelikte akıl hastalığının bulunmadığı yönünde görüş bildirildiğinin açıklandığı anlatıldı.

“Gözlerinde mutluluk gözükmeyen bir çocuk”

Hazırladığı iddianamede ‘yürek burkan’ değerlendirmelere yer veren Cumhuriyet Savcısı, şunları kaydetti:

“Mağdur Y.K.'nin olay tarihinden önceki haline ilişkin soruşturma dosyasında bulunan görsellerde, canlı, görseli kaydeden aile yakınına sevgi dolu bakışlarında, yaşama sevincinin yüz ifadelerinden ve gözlerinden okunduğu, mutlu, 3-4 yaşlarında bedensel ve ruhsal gelişimi devam eden bir erkek çocuğuyken; olay tarihinde yaşadığı saldırı sonrası, en az 5 aylık zaman diliminde geçirdiği sayısı 100'ü geçen, haftada bir veya birkaç kez genel anestezi altındaki tıbbi operasyonlar, yüzünün büyük bir kısmında kimyasal maddeye bağlı yanıklar, her iki gözde de görme yetisinin kaybolduğu ve bir gözün tamamen görmediği, yüzünün çoğu zaman maskeyle kapatıldığı, çevresini göremeyen, çevresinde kendisine sevgi ile yaklaşan aile yakınlarının yüzlerini ve hatta ağladıklarını göremediği, gözlerinde mutluluğun görünmediği 4 yaşlarında bir erkek çocuk görselleri mevcuttur..."

“Yaşıtları gibi sevdiklerini göremeden”

Sadece bu görsellerin bile mağdur Y.K.'nin maruz kaldığı saldırının olaydan geçen 5 aylık süredeki durumunun tespiti olduğu belirtilen iddianamede, “Bedensel ve ruhsal gelişimi devam ederken, 3-4 yaşlarında bu saldırıya maruz kalan mağdur Y.K., yaşamının bundan sonraki kısmında, yaşıtları gibi sevdiklerini ve çevresini göremeden, meydana gelen gelişimleri görerek algılayamadan, koşamadan, tek başına öz bakım becerilerini gerçekleştiremeden, hep bir kişinin yardımıyla devam edecektir. Mağdur Y.K.'nin bedensel rahatsızlığının tedavisi devam etmesine rağmen, olay tarihinden önceki sahip olduğu hiçbir yetiyi artık kullanamayacaktır" değerlendirmesi yapıldı.

"Yaralama eylemine yönelik olduğu vicdanen değerlendirildi"

Tıbbi veriler itibariyle Y.K.'nin hayati tehlike geçirmese de, maruz kaldığı saldırının “öldürmeye yönelik bir saldırı” olduğu belirtilen iddianamede, “Şüpheli Cihan Araçman'ın, sülfürik asitle yaptığı eylemin, gerek mağdur Y.K. gerekse yakınları üzerinde ağır travmalar meydana getireceğini bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, gerçekleşen eylemin kasten yaralama eylemine yönelik olduğu hususu vicdanen değerlendirilmemiştir” cümlesi kullanıldı.

24,5 yıla kadar hapis istemi

Cihan Araçman hakkında, mağdur Y.K.'ye yönelik, “Çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, şüpheli hakkında diğer mağdur çocuklar E.E. ve B.Ö.'ye yönelik de, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlarını işlediği gerekçesiyle de 8 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Toplamda 13 yıl 8 aydan 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.