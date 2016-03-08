Yeğenine asit atan saldırgan için 24 yıl hapis talebi

Ataşehir'de 3 yaşındaki yeğenin üzerine asit içerikli madde atan Cihan Araçman hakkında 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Arzu Kaya'nın haberine göre, Ataşehir'deki ünlü bir lokantada geçtiğimiz ekim ayında 3 yaşındaki çocuğun üzerine asitli madde attığı gerekçesiyle tutuklanan Araçman hakkındaki soruşturma tamamlandı. Araçman hakkında "Çocuğu ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçlarından toplamda 13 yıl 8 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaydan yaklaşık 5 ay sonra tamamlanan iddianamede, yüzüne asitli madde atılması sonucunda yaralanan 3 yaşındaki Y.K. ile oyun alanında bulunan diğer çocuklar B.Ö. (12) ve E.E. (12) mağdur olarak yer alırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Y.K ve yaralanan çocukların ailesi de müşteki olarak yer aldı.

Cihan Araçman hakkında mağdur Y.K'ya yönelik "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Şüpheli hakkında diğer mağdur çocuklar E.E. ve B.Ö'ye yönelik de "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarını işlediği gerekçesiyle de 8 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Toplamda 13 yıl 8 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianame Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, şüpheli Cihan Araçman önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.