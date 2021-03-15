Yazarlar, yönetmenler, şairler ve sanatçılar bir arada: ‘Ak-sayanlar’

T24 Kültür Sanat

‘Ak-sayanlar’ serisi; 2017 yılından beri güncel sanat dergisi Art Unlimited tarafından yayımlanan ve bugüne kadar İstanbul temelli kültür, sanat, tasarım alanındaki isimlerin olduğu toplam 13 birliktelikten doğan 12 diyalogdan oluşuyor.

Unlimited Publicitans’ın Genel Yayın Yönetmeni Merve Akar Akgün ve sanatçı Çınar Eslek tarafından oluşturulan Ak-sayanlar’ın; vesile olduğu birliktelikleri daha sıkı dokumak, alanlar arası beslenme olanaklarını ve ilişkilenme şekillerini incelemek üzere dergi mecrasından çıkarak sergiye dönüştürüldüğü söylendi.

Mart ayında gezebileceğiniz 25 sergi için TIKLAYIN

“Sanat ve sanatla ilişkilenen farklı disiplinler bugün nasıl yan yana gelebilir?” sorusu etrafında, serinin amacının farklı alanlarda üretimlerini sürdürenlerin ortak çalışmalarıyla filizlenen yeni birliktelikleri ve çalışma pratiklerini görünür kılmayı olduğu belirtildi.

Seri için bir araya gelen yazarlar, yönetmenler, şairler ve sanatçıların dergi sayfalarında geliştirdikleri diyalogları sergi hazırlığı sürecinde yeni sorular, formlar ve kavramlar ile mekâna göre yeniden biçimlendirdiği anlatılırken; mekâna yayılan sekiz farklı karşılaşmanın kimi zaman ortak, kimi zaman da dergide yer alan diyaloğun çağrıştırdığı ayrı ayrı üretimlere evrildiği, katılımcıların bireysel tecrübelerinin sergide farklı kesişmelere olanak sağladığı nakledildi.

Sergi kapsamında bir araya gelen katılımcılar şöyle:

Ece Eldek ve Emin Alper

Ferhat Özgür ve Süreyyya Evren

Kemal Özen ve Şebnem İşigüzel

Kirkor Sahakoğlu ve Tayfun Pirselimoğlu

Murat Palta ve Gülfem Pamuk

Neriman Polat ve Sema Kaygusuz

Orhan Cem Çetin kendisiyle yapacak

Pınar Öğrenci ve Fırat Demir

17 Nisan tarihine kadar x-ist’te görülebilecek olan serginin çevrimiçi olarak gerçekleşecek söyleşi, gösterim ve performans etkinlik programı; x-ist’in (@artxist) ve Unlimited Publications’ın (@unlimitedrag) sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.