Mart ayında gezebileceğiniz 25 sergi

Yerleştirme Görüntüsü: Altan Gürman, 2019, Fotoğraf: Hadiye Cangökçe
02 Mart 2021 21:00
T24 Kültür Sanat
Anna Laudel
Bankalar Caddesi 10, Karaköy
www.annalaudel.gallery
Love Over Entropy
Aklın mercek altına alındığı bu karma sergide Ahmet Sel, Aybala Yalçın, Bahadır Çolak, Büşra Çeğil, Dinçer İşgel, Zeren Göktan, Halil Vurucuoğlu, Fırat İtmeç, Elçin Acun, Fırat Engin, Hande Şekerciler, Kadriye İnal, Lal. Batman, Mert Özgeni Furkan Temir, Nejat Satı, Sinan Logie, Serra Duran Paralı ve Volkan Kızıltunç gibi 19 sanatçının eserleri yer alıyor. Bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımlanan ‘entropi’ kelimesine vurgu yapan sergi Ayça Okay’ın küratörlüğünde gerçekleşiyor. (11 Mart - 29 Nisan)
Art On İstanbul
Meşrutiyet Caddesi, Oteller Sokak Hanif Binası 1/A, Tepebaşı
www.artonistanbul.com
Ahmet Çerkez’in ikinci kişisel sergisinde insanın felaketler sonrasında yeryüzüne yeniden adapte olabilmesine ve yaşamı yeniden adapte olabilmesine odaklanıyor. Sergilenen resimlerde, akrilik boyayla yaratılan zeminlerin üzerindeki lekeler ve kurşun kalemle işaret edilen sınır ve hareket dikkat çekiyor.
İnsanın, hayatına yeniden başlayabilmek için bir felaketin getirdiği trajediye ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken galeri direktörü Gökşen Buğra; felaket karşısında yeniden başlama, yeni bir alan belirleme, yerleşme ve yaşamı sürdürme motivasyonunun, Ahmet Çerkez’in resmini temellendirdiği konu olduğunu söyledi ve T24 okurları için sergiyi gezdirdi.
Arter
Irmak Caddesi 13, Dolapdere
www.arter.org.tr
[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı
Sergi Emre Hüner'in yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerini bir araya getiriyor. Heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinlerin yer aldığı serginin küratörü Aslı Seven. Serginin isminde de olan ‘elektroizolasyon’ kavramı, kendini ölçek ve malzeme farkları ve tekrarları üzerinden hissettiren altyapısal bir makine-özneye işaret ediyor ve yapay olanla biyolojik olanı, mekanik olanla organik olanı kavuşturma peşinde bir türlü birleşemeyen kurgusal anlatılar, yapıtlar ve ucubeler üretiyor. (25 Mart’ta açılıyor)
TIKLAYIN | Mart ayında gezebileceğiniz 25 sergi
Tekerrür
Alev Ebüzziya Siesbye, bu sergi için özel olarak ürettiği çanaklarıyla karşımızda. Sanatçı renk, şekil ve boyut farklarını en aza indirgeyerek çalışmayı tercih etmiş. Serginin kÜratörü Eda Berkmen. (7 Mart’a kadar)
Altan Gürman
1976’da kaybettiğimiz Altan Gürman’ın retrospektif sergisinde Arter koleksiyonunda yer alan 50’ye yakın yapıtın yanı sıra arşivden seçilen eskiz, fotoğraf, ders notu, nesne ve dokümanları var. (28 Mart’a kadar)
David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)
David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. (CIE) tarafından gerçekleştirilen 'David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)’ adlı etkileşime açık yapıtı Karbon’da deneyeyimleyebilirsiniz. 1968’de bir dans yapıtı olarak tasarlanan ‘Yağmur ormanı’, daha sonra CIE’den John Driscoll ve Phil Edelstein tarafından bir ses yerleştirmesine dönüştürüldü. Yerleştirmede şamandıra, plastik fıçı, bakır, kova, saksı ve raket gibi çeşitli gündelik kullanım nesneleri havada asılı şekilde mekâna yayılıyor ve yağmur ormanlarının doğal seslerini hatırlatan bir ses ortamı meydana getiriyor. (1 Ağustos’a kadar)
Gökcisimleri Üzerine
Bu grup sergisi, Arter Koleksiyonu’ndaki eserleri bir araya getiriyor. Yapıtların ortak noktası, bir araya gelme ve dağılma, birbirine yaklaşma ve uzaklaşmanın imkânlarına odaklanmaları. (1 Ağustos’a kadar)
KP Brehmer: Büyük Resim
Alman sanatçı KP Brehmer’in kapsamlı bir retrospektifi Arter’de. 200’ün üzerinde yapıtın ve arşiv malzemesinin yer aldığı sergi sayesinde Kapitalist Realizm hareketi ile ilişkilendirilen sanatçıyı yakından tanıyabilirsiniz. (28 Mart’a kadar)
Dinleyen Gözler İçin
Arter Koleksiyonu’nda yer alan ve müzikle güçlü bir bağı olan 23 yapıt bu sergide bir arada. Galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen ‘sesleri’ keşfederek hayallere dalabilirsiniz. (23 Mayıs’a kadar)
Cadde 160 Art Gallery
Bağdat Caddesi 160/A, Kadıköy
www.cadde160.com
Bağdat Caddesi’nde açılan yeni galeride karma bir sergi var. Güncel Türk resim sanatına dair birikimlerini yeni projelerle İstanbul’un kültür sanat hayatına sunmayı amaçlayan bir ekibin kurduğu galerinin direktörü Selin Berberoğlu. Galerinin ilk sergisinde Kadir Ablak, Osman Akça ve İsmail Tetikçi var. (17 Nisan’a kadar)
İstanbul Modern
Asmalımescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi 99, Beyoğlu
www.istanbulmodern.org
Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer
Selma Gürbüz masallar, mitler, söylenencelerle örülü, incelikle işlenmiş yapıtlarıyla karşımızda. İsranbul Modern’in kıdemli küratörü Öykü Özsoy tarafından hazırlanan sergi, sanatçının 35 yıllık sanat pratiğini ve kendine özgü imge âlemini görünür kılıyor. (31 Mart’a kadar)
Seçilmiş Alanlar
Sergide, Şakir Eczacıbaşı’nın 1960’lı yıllarda çektiği izlenimci kareler ve fotoğrafın teknik imkânlarını kendine özgü bir yaklaşımla yorumladığı çalışmaları bir arada.Serginin küratörü Bülent Erkmen. (18 Mart’a kadar)
Kalyon Kültür
Meşrutiyet Mahallesi, Rumeli Caddesi, Taş Konak, Nişantaşı
www.kalyonkultur.org
Bir de buradan bak
Kalyon Kültür’ün Her Yerde Sanat Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği sergi, farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor. (1 Nisan’a kadar)
Krank Art Gallery
Le Meridien İstanbul, Cengiz Topel Caddesi 39, Etiler
www.krankgallery.com
Beyaz Körlük
Seda Boy bu sergisinde kör olma durumuna farklı bir açıdan yaklaşıyor. Sanatçı çalışmalarıyla günlük hayatta gözümüzden kaçırdığımız şeyleri görünür hale getirmek istiyor. Sanatçının karışık teknikle ürettiği toplam17 parçadan oluşan sergide soyutlanmış göz formları ve fotoğraflar oldukça etkileyici. (13 Mart’a kadar)
Macar Kültür Merkezi
İmrahor Caddesi 23, Kağıthane
www.macarkulturmerkezi.com
Işık Müziği
20. Yüzyılda ‘ışık müziği’ kavramına anlam katan, bunu eserlerinde kullanan ve bu tarza katkıda bulunan çağdaş Macar sanatçıların eserlerinden oluşan bir seçki. Györg Kepes, Miklos Schöffer, Lajos Dargay gibi dünya sanat tarihinde önemli rol oynayan ustaların görsel-işitsel eserlerini görebilirsiniz.
26 Mart’a kadar
Meşher
İstiklal Caddesi 211, Beyoğlu
www.mesher.org
Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki
Meşher’de Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundan bir seçki sergileniyor. Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi’nin kuruluşunun 40. yılı vesilesiyle gerçekleşen bu sergi, sizi Anadolu’nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkaracak. Müzenin kırk yıllık tarihinde gelişen ve zenginleşen kültürel birikiminin geniş kitleler ile buluşturulması amacıyla gerçekleştirilen sergiye, aynı isim ile hem Türkçe hem İngilizce yayımlanan kitabı da eşlik ediyor. (1 Ağustos’a kadar)
Mixer
Mumhane Caddesi 50, Karaköy
www.mixerarts.com
Gel-Git
Gel-Git, Leyla Emadi’nin son bir yılda yaşadığı zorunlu değişimler ve toplumsal sorunlarla çalışmalarının nasıl evrildiğini izlememize fırsat sunuyor. Sergi, konfor alanlarımız ve bunun tam zıttı olan bilinmezlik-belirsizlik hallerini sorguluyor. Sanatçı, sergide yer alan çalışmalar ile konfor alanlarımıza ve bu alanlarda mutlu mesut yaşarken ansızın karşımıza çıkan; kontrol edemediğimiz durumlar karşısındaki bocalamalarımız ve duygu durumlarındaki iniş çıkışlar ve gelgitlerin yarattığı belirsizlik halinin 'ruh'ta yarattığı 'yıkım'a odaklanıyor. (3 Nisan’a kadar)
Pera Müzesi
Meşrutiyet Caddesi 65, Tepebaşı
www.peramuzesi.org.tr
Kristal Berraklığı
Sergi, katılan tüm sanatçılarla iş birliği içinde sürürülebilir küratöryel pratiklere ve ekolojiye odaklanıyor. Elena Sorokina’nın küratörlüğünde gerçekleşen sergide Sammy Baloji, Minia Biabiany, Katinka Bock, Bianca Bondi, Galle Choisne, Kıymet Daştan Elmas Deniz, Sinem Dişli, Glukya /Natalia Pershina-Yakimanskaya), Deniz Gül gibi isimlerin eserlerin yer alıyor. (7 Mart’a kadar)
Zevk Meselesi
'Zevk Meselesi', ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana anlamı değişikliğe uğrayan kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanan bir grup sergisi.
Pera Müzesi'nde 6 Haziran tarihine kadar görülebilecek olan ve Ulya Soley küratörlüğünde düzenlenen sergide, Alex Da Corte ve Jayson Musson, Bruno Miguel, Cameron Askin, FAILE, Farah Al Qasimi, Gülsün Karamustafa, Hayırlı Evlat, Miao Ying, Nick Cave, Olia Lialina ve Mike Tyka, Pierre et Gilles, Slavs and Tatars ve Volkan Aslan'ın yapıtları sergileniyor.
Soley; 13 sanatçı ve kolektifin işlerini bir araya getiren 'Zevk Meselesi' sergisinin, sınıfsal bir gösterge olarak beğeni kavramını ele aldığını, estetik anlayışın Doğu ve Batı'ya atfedilen değerlerine baktığını söyledi ve T24 okurları için serginin bir bölümünü gezdirdi: (6 Haziran’a kadar)
Voronoi
Pera Müzesi 15. yılında, sanatçı kolektifi oddviz’in Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonundan ilhamla ürettiği Voronoi başlıklı videoyu sunuyor. Müzede "Kahve Molası" sergisi kapsamında bir bölümü sergilenen koleksiyondan seçilen yaklaşık 150 eserin fotogrametri tekniği kullanılarak üç boyutlu modellenmesi ve dijitalize edilmesiyle ortaya çıkan video, eserlerin yepyeni bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor.
Voronoi, koleksiyonda bulunan, 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir zaman diliminde üretilmiş eserleri güncel ve dijital bir dil aracılığıyla bugüne aktarıyor. Fiziksel ile dijitalin birbirine temas ettiği noktalara odaklanan ve ikisi arasındaki geçişliliği vurgulayan video, kültür varlıklarının korunması, saklanması, gelecek nesillere aktarılması ve bu süreçlerde kurumsal olarak müzelerin oynadığı rolü düşündürürken, eserlerin yepyeni bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor. Video, başlığını modellenen objelerin dijital ortamda kırılmasına olanak tanıyan matematik fonksiyonundan alıyor. (31 Aralık’a kadar)
Rezan Has Müzesi
Kadir Has Caddesi 23A, Fatih
www.rhm.org.tr
Gündelik Yaşamın Arkeolojisi
Rezan Has Müzesi, ziyaretçilerini gündelik yaşamın 9.000 yıllık geçmişini keşfetmeye davet ediyor. M.Ö 6500-M.S 1.300 yıllarını kapsayan sergide yaklaşık 400 eser yer alıyor.
31 Mayıs’a kadar
Sakıp Sabancı Müzesi
Sakıp Sabancı Caddesi 42, Emirgan
www.sakipsabancimuzesi.org
Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah
SSM, Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Bayezid dönemlerinin büyük hattatu Şeyh Hamdullah’ı ölümünün 500. Yılında çağdaşları ile birlikte anıyor. Sergi, 15. Yüzyılın ikinci yarısı ve 16. Yüzyılın ilk yarısında üretilmiş nadir el yazması kitaplar, Kuran-ı Kerim nüshalarıi kıtalar ve albümlerden oluşuyor. (31 Mart’a kadar)
SALT Beyoğlu
İstiklal Caddesi 136, Beyoğlu
www.saltonline.org
İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde
SALT Beyoğlu’ndaki bu sergi Osmanlı’nın modernleşme sürecine ve tarih sahnesinden çekilmesine tanıklık eden Köpe ailesinin anılarına dayanıyor. Sergide II. Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı ve mütareke döneminden detaylı arşiv kayıtlarıyla görsel bir anlatı sunuyor. (14 Mart’a kadar)
SALT Galata
Bankalar Caddesi 11, Karaköy
www.saltonline.org
Ardışık
‘Ardışık’ programı kapsamında SALT Galata’da Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu, Fatma Belkıs- onur Gökmen’in bağımsız sunumları yer alacak. ‘Ardışık’ çocukluklarını 80’lerde, ilk gençlik yıllarını 90’larda yaşamış sanatçılar arasındaki kuşak bağına odaklanıyor. Program Barış Doğrusöz’ün ‘Güç Odağı’ video üçlemesinin ilk mekânsal sunumuyla başladı. Sunumu 28 Mart’a dek görebilirsiniz. (Ocak 2022’ye kadar)
x-ist
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi 50, Kat: 2, Beyoğlu
www.artxist.com
Reunion
Genellikle odağına güç ve insan ilişkililerini alan seriler üreten Ansen, 10. kişisel serg
İsinde yeni yapıtlarını görücüye çıkarıyor. Pek çok farklı disiplini birleştirerek üreten Ansen’İn bu sergisinde sanatçının zaman içerisindeki dönüşümüne de tanıklık edebilirsiniz. (6 Mart’a kadar)
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