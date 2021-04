Mart ayında gezebileceğiniz 25 sergi

T24 Kültür Sanat

Anna Laudel

Bankalar Caddesi 10, Karaköy

www.annalaudel.gallery

Love Over Entropy



Aklın mercek altına alındığı bu karma sergide Ahmet Sel, Aybala Yalçın, Bahadır Çolak, Büşra Çeğil, Dinçer İşgel, Zeren Göktan, Halil Vurucuoğlu, Fırat İtmeç, Elçin Acun, Fırat Engin, Hande Şekerciler, Kadriye İnal, Lal. Batman, Mert Özgeni Furkan Temir, Nejat Satı, Sinan Logie, Serra Duran Paralı ve Volkan Kızıltunç gibi 19 sanatçının eserleri yer alıyor. Bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımlanan ‘entropi’ kelimesine vurgu yapan sergi Ayça Okay’ın küratörlüğünde gerçekleşiyor. (11 Mart - 29 Nisan)



Büşra Çeğil, "FREEDOM OF SPEECH", Poliol, Ayakkabı, Olay Yeri Şeridi_Poliol, Shoes, Crime Scan Tape, 100x100x100x100 cm, 2019, Anna Laudel Istanbul

Art On İstanbul

Meşrutiyet Caddesi, Oteller Sokak Hanif Binası 1/A, Tepebaşı

www.artonistanbul.com

Yeryüzüne Yerleşmek

Ahmet Çerkez’in ikinci kişisel sergisinde insanın felaketler sonrasında yeryüzüne yeniden adapte olabilmesine ve yaşamı yeniden adapte olabilmesine odaklanıyor. Sergilenen resimlerde, akrilik boyayla yaratılan zeminlerin üzerindeki lekeler ve kurşun kalemle işaret edilen sınır ve hareket dikkat çekiyor.

İnsanın, hayatına yeniden başlayabilmek için bir felaketin getirdiği trajediye ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken galeri direktörü Gökşen Buğra; felaket karşısında yeniden başlama, yeni bir alan belirleme, yerleşme ve yaşamı sürdürme motivasyonunun, Ahmet Çerkez’in resmini temellendirdiği konu olduğunu söyledi ve T24 okurları için sergiyi gezdirdi.

Arter

Irmak Caddesi 13, Dolapdere

www.arter.org.tr

[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı

Sergi Emre Hüner'in yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerini bir araya getiriyor. Heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinlerin yer aldığı serginin küratörü Aslı Seven. Serginin isminde de olan ‘elektroizolasyon’ kavramı, kendini ölçek ve malzeme farkları ve tekrarları üzerinden hissettiren altyapısal bir makine-özneye işaret ediyor ve yapay olanla biyolojik olanı, mekanik olanla organik olanı kavuşturma peşinde bir türlü birleşemeyen kurgusal anlatılar, yapıtlar ve ucubeler üretiyor. (25 Mart’ta açılıyor)



[ELEKTROİZOLASYON], film karesi, 2021. Oyuncular: Vahram Agakay, Hatice Bozdağlı, Esme Madra, Cem Özeren

Tekerrür



Alev Ebüzziya Siesbye, bu sergi için özel olarak ürettiği çanaklarıyla karşımızda. Sanatçı renk, şekil ve boyut farklarını en aza indirgeyerek çalışmayı tercih etmiş. Serginin kÜratörü Eda Berkmen. (7 Mart’a kadar)

Altan Gürman



1976’da kaybettiğimiz Altan Gürman’ın retrospektif sergisinde Arter koleksiyonunda yer alan 50’ye yakın yapıtın yanı sıra arşivden seçilen eskiz, fotoğraf, ders notu, nesne ve dokümanları var. (28 Mart’a kadar)

David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)



David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. (CIE) tarafından gerçekleştirilen 'David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)’ adlı etkileşime açık yapıtı Karbon’da deneyeyimleyebilirsiniz. 1968’de bir dans yapıtı olarak tasarlanan ‘Yağmur ormanı’, daha sonra CIE’den John Driscoll ve Phil Edelstein tarafından bir ses yerleştirmesine dönüştürüldü. Yerleştirmede şamandıra, plastik fıçı, bakır, kova, saksı ve raket gibi çeşitli gündelik kullanım nesneleri havada asılı şekilde mekâna yayılıyor ve yağmur ormanlarının doğal seslerini hatırlatan bir ses ortamı meydana getiriyor. (1 Ağustos’a kadar)



David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc. Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) Fotoğraf: Orhan Cem Çetin

Gökcisimleri Üzerine



Bu grup sergisi, Arter Koleksiyonu’ndaki eserleri bir araya getiriyor. Yapıtların ortak noktası, bir araya gelme ve dağılma, birbirine yaklaşma ve uzaklaşmanın imkânlarına odaklanmaları. (1 Ağustos’a kadar)

KP Brehmer: Büyük Resim



Alman sanatçı KP Brehmer’in kapsamlı bir retrospektifi Arter’de. 200’ün üzerinde yapıtın ve arşiv malzemesinin yer aldığı sergi sayesinde Kapitalist Realizm hareketi ile ilişkilendirilen sanatçıyı yakından tanıyabilirsiniz. (28 Mart’a kadar)



KP Brehmer Görevlerine Göre Kamu Çalışanları (Gelir Seviyeleri Dikkate Alınarak) 1976/77 Tuval üzerine akrilik 130 × 320 cm Arter Koleksiyonu Fotoğraf: Roman Maerz

Dinleyen Gözler İçin



Arter Koleksiyonu’nda yer alan ve müzikle güçlü bir bağı olan 23 yapıt bu sergide bir arada. Galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen ‘sesleri’ keşfederek hayallere dalabilirsiniz. (23 Mayıs’a kadar)



John Cage Déreau #31 1982 İğne baskı, leke baskı ve fotoğraf dağlama teknikleri ile elde edilmiş 38 adet gravür, her birinden ikişer baskı üretilmiş 58,4 × 74,3 × 3,5 cm (çerçeveli) Arter Koleksiyonu Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

Cadde 160 Art Gallery

Bağdat Caddesi 160/A, Kadıköy

www.cadde160.com

Bağdat Caddesi’nde açılan yeni galeride karma bir sergi var. Güncel Türk resim sanatına dair birikimlerini yeni projelerle İstanbul’un kültür sanat hayatına sunmayı amaçlayan bir ekibin kurduğu galerinin direktörü Selin Berberoğlu. Galerinin ilk sergisinde Kadir Ablak, Osman Akça ve İsmail Tetikçi var. (17 Nisan’a kadar)

İstanbul Modern

Asmalımescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi 99, Beyoğlu

www.istanbulmodern.org

Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer



Selma Gürbüz masallar, mitler, söylenencelerle örülü, incelikle işlenmiş yapıtlarıyla karşımızda. İsranbul Modern’in kıdemli küratörü Öykü Özsoy tarafından hazırlanan sergi, sanatçının 35 yıllık sanat pratiğini ve kendine özgü imge âlemini görünür kılıyor. (31 Mart’a kadar)

Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer - İstanbul Modern

Seçilmiş Alanlar



Sergide, Şakir Eczacıbaşı’nın 1960’lı yıllarda çektiği izlenimci kareler ve fotoğrafın teknik imkânlarını kendine özgü bir yaklaşımla yorumladığı çalışmaları bir arada.Serginin küratörü Bülent Erkmen. (18 Mart’a kadar)

Kalyon Kültür

Meşrutiyet Mahallesi, Rumeli Caddesi, Taş Konak, Nişantaşı

www.kalyonkultur.org

Bir de buradan bak



Kalyon Kültür’ün Her Yerde Sanat Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği sergi, farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor. (1 Nisan’a kadar)

Bir de buradan bak - Kalyon Kültür

Krank Art Gallery

Le Meridien İstanbul, Cengiz Topel Caddesi 39, Etiler

www.krankgallery.com

Beyaz Körlük



Seda Boy bu sergisinde kör olma durumuna farklı bir açıdan yaklaşıyor. Sanatçı çalışmalarıyla günlük hayatta gözümüzden kaçırdığımız şeyleri görünür hale getirmek istiyor. Sanatçının karışık teknikle ürettiği toplam17 parçadan oluşan sergide soyutlanmış göz formları ve fotoğraflar oldukça etkileyici. (13 Mart’a kadar)

Macar Kültür Merkezi

İmrahor Caddesi 23, Kağıthane

www.macarkulturmerkezi.com

Işık Müziği



20. Yüzyılda ‘ışık müziği’ kavramına anlam katan, bunu eserlerinde kullanan ve bu tarza katkıda bulunan çağdaş Macar sanatçıların eserlerinden oluşan bir seçki. Györg Kepes, Miklos Schöffer, Lajos Dargay gibi dünya sanat tarihinde önemli rol oynayan ustaların görsel-işitsel eserlerini görebilirsiniz.

26 Mart’a kadar

Meşher

İstiklal Caddesi 211, Beyoğlu

www.mesher.org

Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki



Meşher’de Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundan bir seçki sergileniyor. Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi’nin kuruluşunun 40. yılı vesilesiyle gerçekleşen bu sergi, sizi Anadolu’nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkaracak. Müzenin kırk yıllık tarihinde gelişen ve zenginleşen kültürel birikiminin geniş kitleler ile buluşturulması amacıyla gerçekleştirilen sergiye, aynı isim ile hem Türkçe hem İngilizce yayımlanan kitabı da eşlik ediyor. (1 Ağustos’a kadar)

Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki - Meşher

Mixer

Mumhane Caddesi 50, Karaköy

www.mixerarts.com

Gel-Git



Gel-Git, Leyla Emadi’nin son bir yılda yaşadığı zorunlu değişimler ve toplumsal sorunlarla çalışmalarının nasıl evrildiğini izlememize fırsat sunuyor. Sergi, konfor alanlarımız ve bunun tam zıttı olan bilinmezlik-belirsizlik hallerini sorguluyor. Sanatçı, sergide yer alan çalışmalar ile konfor alanlarımıza ve bu alanlarda mutlu mesut yaşarken ansızın karşımıza çıkan; kontrol edemediğimiz durumlar karşısındaki bocalamalarımız ve duygu durumlarındaki iniş çıkışlar ve gelgitlerin yarattığı belirsizlik halinin 'ruh'ta yarattığı 'yıkım'a odaklanıyor. (3 Nisan’a kadar)

Pera Müzesi

Meşrutiyet Caddesi 65, Tepebaşı

www.peramuzesi.org.tr

Kristal Berraklığı



Sergi, katılan tüm sanatçılarla iş birliği içinde sürürülebilir küratöryel pratiklere ve ekolojiye odaklanıyor. Elena Sorokina’nın küratörlüğünde gerçekleşen sergide Sammy Baloji, Minia Biabiany, Katinka Bock, Bianca Bondi, Galle Choisne, Kıymet Daştan Elmas Deniz, Sinem Dişli, Glukya /Natalia Pershina-Yakimanskaya), Deniz Gül gibi isimlerin eserlerin yer alıyor. (7 Mart’a kadar)

Zevk Meselesi



'Zevk Meselesi', ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana anlamı değişikliğe uğrayan kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanan bir grup sergisi.

Pera Müzesi'nde 6 Haziran tarihine kadar görülebilecek olan ve Ulya Soley küratörlüğünde düzenlenen sergide, Alex Da Corte ve Jayson Musson, Bruno Miguel, Cameron Askin, FAILE, Farah Al Qasimi, Gülsün Karamustafa, Hayırlı Evlat, Miao Ying, Nick Cave, Olia Lialina ve Mike Tyka, Pierre et Gilles, Slavs and Tatars ve Volkan Aslan'ın yapıtları sergileniyor.

Soley; 13 sanatçı ve kolektifin işlerini bir araya getiren 'Zevk Meselesi' sergisinin, sınıfsal bir gösterge olarak beğeni kavramını ele aldığını, estetik anlayışın Doğu ve Batı'ya atfedilen değerlerine baktığını söyledi ve T24 okurları için serginin bir bölümünü gezdirdi: (6 Haziran’a kadar)

Voronoi



Pera Müzesi 15. yılında, sanatçı kolektifi oddviz’in Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonundan ilhamla ürettiği Voronoi başlıklı videoyu sunuyor. Müzede "Kahve Molası" sergisi kapsamında bir bölümü sergilenen koleksiyondan seçilen yaklaşık 150 eserin fotogrametri tekniği kullanılarak üç boyutlu modellenmesi ve dijitalize edilmesiyle ortaya çıkan video, eserlerin yepyeni bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor.



Voronoi, koleksiyonda bulunan, 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir zaman diliminde üretilmiş eserleri güncel ve dijital bir dil aracılığıyla bugüne aktarıyor. Fiziksel ile dijitalin birbirine temas ettiği noktalara odaklanan ve ikisi arasındaki geçişliliği vurgulayan video, kültür varlıklarının korunması, saklanması, gelecek nesillere aktarılması ve bu süreçlerde kurumsal olarak müzelerin oynadığı rolü düşündürürken, eserlerin yepyeni bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor. Video, başlığını modellenen objelerin dijital ortamda kırılmasına olanak tanıyan matematik fonksiyonundan alıyor. (31 Aralık’a kadar)

Rezan Has Müzesi

Kadir Has Caddesi 23A, Fatih

www.rhm.org.tr

Gündelik Yaşamın Arkeolojisi



Rezan Has Müzesi, ziyaretçilerini gündelik yaşamın 9.000 yıllık geçmişini keşfetmeye davet ediyor. M.Ö 6500-M.S 1.300 yıllarını kapsayan sergide yaklaşık 400 eser yer alıyor.

31 Mayıs’a kadar

Sakıp Sabancı Müzesi

Sakıp Sabancı Caddesi 42, Emirgan

www.sakipsabancimuzesi.org

Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah



SSM, Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Bayezid dönemlerinin büyük hattatu Şeyh Hamdullah’ı ölümünün 500. Yılında çağdaşları ile birlikte anıyor. Sergi, 15. Yüzyılın ikinci yarısı ve 16. Yüzyılın ilk yarısında üretilmiş nadir el yazması kitaplar, Kuran-ı Kerim nüshalarıi kıtalar ve albümlerden oluşuyor. (31 Mart’a kadar)

SALT Beyoğlu

İstiklal Caddesi 136, Beyoğlu

www.saltonline.org

İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde



SALT Beyoğlu’ndaki bu sergi Osmanlı’nın modernleşme sürecine ve tarih sahnesinden çekilmesine tanıklık eden Köpe ailesinin anılarına dayanıyor. Sergide II. Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı ve mütareke döneminden detaylı arşiv kayıtlarıyla görsel bir anlatı sunuyor. (14 Mart’a kadar)

İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde - SALT Beyoğlu

SALT Galata

Bankalar Caddesi 11, Karaköy

www.saltonline.org

Ardışık



‘Ardışık’ programı kapsamında SALT Galata’da Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu, Fatma Belkıs- onur Gökmen’in bağımsız sunumları yer alacak. ‘Ardışık’ çocukluklarını 80’lerde, ilk gençlik yıllarını 90’larda yaşamış sanatçılar arasındaki kuşak bağına odaklanıyor. Program Barış Doğrusöz’ün ‘Güç Odağı’ video üçlemesinin ilk mekânsal sunumuyla başladı. Sunumu 28 Mart’a dek görebilirsiniz. (Ocak 2022’ye kadar)

x-ist

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi 50, Kat: 2, Beyoğlu

www.artxist.com

Reunion



Genellikle odağına güç ve insan ilişkililerini alan seriler üreten Ansen, 10. kişisel serg

İsinde yeni yapıtlarını görücüye çıkarıyor. Pek çok farklı disiplini birleştirerek üreten Ansen’İn bu sergisinde sanatçının zaman içerisindeki dönüşümüne de tanıklık edebilirsiniz. (6 Mart’a kadar)