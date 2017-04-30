Yazar Pelin Buzluk da bakanlıktaki görevinden KHK ile ihraç edildi

Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasında çıkarılan kanun hümünde kararnameler (KHK) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda çalışan yazar Pelin Buzluk da görevinden ihraç edildi.

Dün iki KHK daha çıkarılmıştı. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan toplam 3 bin 939 kişi kamudan ihraç edilmişti.

Gazete Duvar’dan Anıl Mert Özsoy'un haberine göre, ihracının ardından açıklama yapan Buzluk, “Bir süredir kurum içerisinde baskıya maruz kalıyordum. Bugün görevden ihraç edilme sebebim büyük oranda akademisyenlere destek imzacısı yazarlar arasında yer almam” diye konuştu.

Pelin Buzluk Enerji Bakanlığı'ndaki görevini 2010’dan beri sürdürmekteydi.

Buzluk, görevden ihraç edilme sebebinin büyük oranda akademisyenlere destek imzacısı yazarlar arasında yer alması olduğunu söyledi.

Buzluk kimdir?

Pelin Buzluk, 1984’te Ankara’da doğdu. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 2008’de mezun oldu. Öykü ve yazıları 2002’den bu yana Varlık, Kitap-lık, Notos, Sıcak Nal, Dünyanın Öyküsü, Özgür Edebiyat, Akköy, Nikbinlik ve Kül Öykü dergilerinde yayımlandı. “Deli Bal” ile 2010 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülüne, ikinci kitabı “Kanatları Ölü Açıklığında” ile 2012 Selçuk Baran Öykü Ödülü’ne layık görüldü. Son kitabı “En Eski Yüz” 2016’da yayımlandı.