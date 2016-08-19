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Yazar Aslı Erdoğan tutuklandı!

Erdoğan, "örgüt üyeliği, terör propagandası ve halkı kışkırtma"tan suçlanıyor

19 Ağustos 2016 15:51

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan tutuklandı. Erdoğan, ‘Örgüt propagandası yapmak’, ‘Örgüt üyesi olmak’ ve ‘Halkı kışkırtmak’ iddiasıyla suçlanıyordu. Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) sosyal medya hesabından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Erdoğan'ın tutuklandığını duyurdu. 

Kapatılan Özgür Gündem gazetesine yapılan polis baskını ile 16 Ağustos’ta gözaltına alınan gazetenin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarlarından, yazar Aslı Erdoğan’ın Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Erdoğan’a “Örgüt propagandası yapmak”, “Örgüt üyesi olmak” ve “Halkı kışkırtmak” suçlamaları isnat edildi. Erdoğan’a, gazetede yazdığı yazılar soruldu. Aslı Erdoğan’ın gözaltına alınmasına delil olarak, gazetedeki köşe yazıları ile gazetenin yayın danışma kurulu üyesi olması gösterildi.

 

2 gazeteci halen gözaltında 

 

Halen gözaltında tutulan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilir Kaya ile Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ise halen savcılığa getirilmezken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi’den Esenler Polis Merkezi’ne götürüldü. Polis baskınında gözaltına alınan 20’si gazeteci 22 kişi dün çıkarıldıkları savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

 

“Suçlamayı kabul etmiyorum”

 

Aslı Erdoğan, ifadesinde Yayın Danışma Kurulu’nun sembolik ve formalite icabı olduğunu belirtti. Danışma kurulu üyelerinden Necmi Alpay, Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali’yi tanıdığını belirten Erdoğan, Ayhan Bilgen ve Bilge Contepe ile hiç tanışmadığını söyledi.

 

Erdoğan ifadesinde şunları belirtti:

 

1998 yılında Radikal isimli gazetede yazılar yazmaya başladım. 2001 yılında ayrıldım. Bir dönem Birgün gazetesinde yazılar yazdım. 2010’da tekrar Radikal gazetesinde yazmaya başladım. 5 ay sonra işime son verildi. 2011 yılının Mart ya da Nisan ayında Özgür Gündem’de yazmaya başladım.

“Edebiyatçı olduğumdan 7 adet romanım bulunmaktadır. 15 dile çevrilmiştir. Fil ve Kara Karga edebiyat dergilerine de yazılar yazıyorum.

“Benim hiçbir terör örgütüyle hiçbir şekilde ilişkim yoktur. Yayın danışma kurulunun kimler yazı yazacak, yayın politikası nasıl olacak şeklinde bir müdahalesi kesinlikle yoktur. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum.”

ÖHD, Erdoğan'ın tutuklandığını duyurdu.

 

 

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