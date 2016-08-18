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"Aslı Erdoğan 1 ay önce 'Garip bir sessizlik var, devlet beni hedef alacak' dedi"

Avcı: Devletin her zamanki değişmez hedefinin sosyalistler, Kürtler ile sözü ve vicdanını sakınmayan aydınlar olduğunu unutmuşum demek ki

18 Ağustos 2016 20:27

Yeni Harman dergisi editörü Onurkan Avcı, yazar Aslı Erdoğan’ın gözaltına alınmadan 1 ay önce yaptıkları bir görüşmede kendisine “Bazı yazarlar ve dostlarım benden uzaklaşmaya başladı. Bu devletin yalnızlaştırma çabası. Garip bir sessizlik var. Devlet beni hedef alacak” dediğini ifade etti.
Avcı, Aslı Erdoğan’ın görüşlerine o dönem katılmadığını ve ona hak vermediğini belirtti. Cemaate karşı yapılan operasyonlar nedeniyle Erdoğan’a hak vermediğine değinen Avcı “Devletin her zamanki değişmez hedefinin sosyalistler, Kürtler ile sözü ve vicdanını sakınmayan aydınlar olduğunu unutmuşum demek ki” ifadelerini kullandı. 

Onurkan AvcıAslı Erdoğan, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla ‘PKK propagandası’ yaptığı gerekçe gösterilerek kapatılan Özgür Gündem gazetesinde Yayın Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Erdoğan gazeteye köşe yazısı da yazıyordu.

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