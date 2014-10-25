24. Akbank Caz Festivali’nde yaylı çalgılardan 'Radiohead' yorumu

Hollandalı yaylı çalgılar dörtlüsü Zapp4, İngiliz müzik grubu Radiohead’in çeşitli parçalarını yorumladıkları “We Suck Young Blood – The Radiohead Songbook” adlı albümlerini 27 Ekim’de Akbank Sanat’ta seslendirecekler.

Brad Mehldau’dan Christian Scott’a kadar pek çok caz müzisyeni Radiohead’den etkilenerek grubun parçalarını yorumladılar. Radiohead’den ilham alarak bir albüm kaydeden Zapp4’un farklılığı ise, tüm üyelerinin yaylı çalgılar çalıyor oluşu.

Caz formunda altı albüm kaydeden Hollandalı topluluk, kemanlarda, Jasper le Clercq ve Jeffrey Bruinsma; viyolada Oene van Geel ve çelloda Emile Visser’den oluşuyor. Özgün besteleri de olan Zapp4 için eleştirmenler, “Doğaçlama ve melodiyi tutkulu sololarla birleştiriyor, zaman zaman korkunç bir enerji zaman zamansa oldukça durgun bir edayla çalsalar da müziklerinde her zaman şiirsel bir yan görünüyor” yorumunu yapıyorlar.

27 Ekim saat 19.00’da Akbank Sanat’ta gerçekleşecek olan etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için: http://akbanksanat.com/