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Kültür-Sanat

24. Akbank Caz Festivali 23 Ekim’de başlıyor

24.üncü yılını kutlayan festivalde; Jamie Cullum, Dillon ve İbrahim Maalouf gibi müzisyenler sahne alacak

14 Ekim 2014 17:07

Caz dünyasından ünlü sanatçılar, 23 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında 24. Akbank Caz Festivali kapsamında İstanbul’da buluşuyor. Festivalin ilk hafta sonunda dünyaca ünlü müzisyenler sahne alacak.

Radikal’de yer alan habere göre, festivalde sahne alacak isimlerden ilki, dünyanın yaşayan en önemli caz vokalistlerinden Dee Dee Bridgewater'in kızı olan ve etkileyici ses renginin yanı sıra sahne performanslarıyla da izleyenleri büyüleyen China Moses. Moses 23 Ekim Perşembe günü The Seed’de piyanist Raphael Lemonnier ile kaydettikleri son albümü “Crazy Blues”dan besteler seslendirecek.

Aynı akşam Babylon sahnesinde ise The New Yorker dergisinin, “Sadece heyecan verici bir trompetçi değil, aynı zamanda zeki bir grup lideri” olarak tanımladığı, günümüzün en önemli trompetçilerinden Ambrose Akinmusire konseri var.

Polonya cazının Tomasz Stanko sonrası yetiştirdiği en önemli caz müzisyeni kabul edilen piyanist ve film müziği bestecisi Leszek Mozdzer ise Akbank Sanat’ta sahne alıyor.

24 Ekim Cuma günü ise kontrbas sanatçılarının günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Grammy ödüllü Christian McBride, İtalyan cazının müzik dünyasına en önemli katkılarından biri olan Mario Biondi, Hollanda’nın en ünlü caz DJ’i olarak tanınan Maestro ve Sarp Maden, solo projesiyle 24. Akbank Caz Festivali’inde konser veriyor.

25 Ekim Cumartesi’nin yıldızları ise İbrahim Maalouf, Nefes Projesiyle Kudsi Ergüner&Michael Wollny ve Engin Recepoğulları. 10 gün süren Caz Festivali kapsamında konserlerin yanı sıra atölye çalışmaları, paneller, cazlı brunch’lar gibi farklı etkinlikler de yapılıyor.

Festivalin ilerleyen günlerinde ise; Jamie Cullum, Dillon, İlhan Erşahin gibi ünlü müzisyenler dinlenebilecek.


 

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