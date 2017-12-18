Yavuz Yılmaz, ölmeden önce babasını aramış: Annemin sağlığı nasıl?

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'ın ölmeden önce sabaha karşı 02.30’da (Amerika saatiyle 16.30) babasını arayarak, "Annemin durumu nasıl?" diye sorduğu belirtildi.

Posta'da yer alan habere göre Yavuz Yılmaz'a 2 yıl önce, halk arasında ‘sara’ olarak bilinen ‘Temporal Lob Epilepsi' teşhisi kondu. Yavuz Yılmaz'ın hastalık yüzünden sık sık nöbet geçirdiği belirtilirken 1 yıldır ilaç kullanmadığı ve bunalıma girdiği iddia edildi.

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Mesut Yılmaz, bir sağlık sorunu nedeniyle eşi Berna Yılmaz’ın tedavisi için geçen hafta Amerika’ya gitmişti. Mesut Yılmaz'ın gitmeden önce oğlunun sağlık sorununu hatırlatarak, korumalarını “Gözünüzü Yavuz’un üzerinden ayırmayın. Sakın tek kalmasın” diye uyardığı ifade edildi.

Önceki gece, babasının evine giden Yavuz Yılmaz'ın korumalarının ve çalışanlarının geç saatte evden ayrıldığı, sabaha karşı 02.30’da da babasını arayarak, “Annemin durumu nasıl?” diye sorduğu aktarıldı. İddialara göreMesut Yılmaz, “Merak etme oğlum, annen iyi. Birkaç saat sonra uçağa binip eve dönüyoruz” dedi.

Yavuz Yılmaz, önceki akşam Beykoz Konakları'ndaki evinde hizmetçisi tarafından çalışma odasında ölü bulundu. İcra Kurulu Üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Yavuz Yılmaz'ın bir süredir mücadele ettiği hastalığa dikkat çekilerek, "Son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı" denildi.

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