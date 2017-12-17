Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü bulundu. Polisin, Yavuz Yılmaz’ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Olay sırasında, Berna Yılmaz’ın kalp rahatsızlığı tedavisi için ABD’de bulunan Yılmaz çiftine oğullarının ölüm haberi Türkiye’ye dönüşlerinde verildi.

Yavuz Yılmaz’ın cenazesinin pazartesi öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden kaldırılarak, Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz, İstanbul Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin yapmış olduğu ilk incelemelere göre Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ayakta sağ taraftan sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Polisin sitenin güvenlik kameralarını incelediği ve sitenin güvenlik görevlileri ile görüştüğü öğrenildi. Komşuların ifadesine göre, evden tek silah sesi duyuldu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Korumalar: Kapıyı çilingirle açtık

Yavuz Yılmaz’ın korumaları verdiği ilk ifadede "Sabah çilingirle girdik, silahı başucunda bulduk" dediler. Korumalar, dün akşam saatlerinde Yılmaz'ı eve bıraktıklarını sabah saatlerinde de dışarı çıkmak için tekrar eve geldiklerini söylerken, "Kapıyı çalmamıza rağmen açmadı. Bunun üzerine kendisine telefonla ulaşmaya çalıştık. Ancak telefonu da açmayınca şüphelenip çilingir çağırdık. Çilingir kapıyı açtığında kendisini şakağından vurulmuş halde bulduk. Silah başucundaydı" dediler. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemeleri üzerine Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis diğer ihtimallere karşı kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Çalışanları bir gün önceden izne göndermiş

Mehmet Yavuz Yılmaz'ın evde çalışanları bir gün önce izne gönderdiği öğrenildi. Polis , Yavuz Yılmaz’ın babası Mesut Yılmaz’a ait Smith Wesson marka tabanca ile intihar ettiğini ihtimali üzerinde duruyor.

Yavuz Yılmaz’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. İş adamı Abdurrahim Albayrak otopsi ve cenazeyle ilgili evrakları teslim aldı. Öte yandan Yavuz Yılmaz’ın geçen ay kısmi felç geçirdiği iddia edildi.

Türkiye’ye döndüler

Olay sırasında ABD’de bulunan ve Yavuz Yılma'ın daha önceki rahatsızlığına bağlı olarak hastanede kaldırıldığı söylenerek Türkiye’ye çağrılan Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz, tarifeli THY uçağıyla Türkiye’ye döndü. Yılmaz ve eşini iş adamı Abdurrahim Albayrak ve bazı yakın dostları karşıladı. Çift, acı haberi de burada öğrendi.

THY’nin Los Angeles İstanbul seferini yapan TK10 uçuş numaralı Boeing 777 tipi uçağının internet hizmeti, Yılmazlar'ın Yavuz Yılmaz'ın ölümünden haberdar olmaması için kapatıldığı öğrenildi.

Hastaneye geldi

Berna ve Mesut Yılmaz uçaktan indikten sonra çifti almak için özel bir araç uçağın yanına kadar yanaştı. Mesut Yılmaz’ın gazetecileri görmemesi ve diğer yolcularla karşılaşmaması için çıkışı, VIP veya CIP salonlarından yapılmadı. Yılmaz ve eşi THY teknik bölümünün bulunduğu B kapısından çıkış yaptı ve oğulları Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi.

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde yaklaşık 45 dakika kalan Yılmaz, saat 21.00 sıralarında hastaneden çıktı. Yılmaz'a çıkışta, aralarında kardeşi Turgut Yılmaz, Abdürrahim Albayrak, Fatih Terim, Sadri Şener ve Ahmet Nazif Zorlu'nun da bulunduğu aile yakınları eşlik etti. Yılmaz daha sonra Beykoz Konakları'ndaki eve gitti. Bu arada Berna Yılmaz'ın hastanede kaldığı öğrenildi.

Yavuz Yılmaz'ın cenaze programı

Sabah saatlerinde Beykoz’daki evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesinin Pazartesi öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden kaldırılarak, Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı telefonla arayarak, oğlunun vefatına ilişkin taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yılmaz arasındaki telefon görüşmesi bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Buna göre Erdoğan, Eski Başbakan Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'a ilişkin bu sabah gelen acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü belirtti. Erdoğan, bu acılı günlerinde yanlarında olduğunu ifade ettiği Yılmaz ailesine, sabır ve metanet dileğinde bulundu.

Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle ilgili TBMM'de açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eski başbakanlarımızdan, eski Rize Milletvekili Mesut Yılmaz'ın ve Berna Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, bu sabah 09.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgi doğrultusunda vefat etmiş olduğunu öğrenmiş olduk. Gerek İstanbul Valimiz gerek İstanbul ve Beykoz emniyet müdürlerimiz ile teması kurduk, olay yerine intikal ettiler. Sayın Ahmet Mesut Yılmaz şu anda ABD'den dönüyor, uçak yolculuğunda. Amcalarıyla temas kurduk. Allah rahmet eylesin. Olayla ilgili arkadaşlarımızın gerekli çalışmaları sürüyor. Ben de bütün Yılmaz ailesine ve özellikle Mesut Yılmaz'ı sevenlere başsağlığı diliyorum" dedi.

Fatih Terim’den açıklama

Beykoz Konakları'na gelerek Mesut Yılmaz'ın yanında olan Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim de çıkışta kısa bir açıklama yaptı.Terim, "Ben hastanedeydim beraber geldik, eve kadar Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın. 10-12 saat uçak yolculuğundan sonra hiç de kolay birşey değil. Hepimizin çok üzüldüğü bir olay, Mesut Bey ve Berna Hanım da çok kötüler tabiki. Ama yine de Mesut Bey ayakta durmaya çalışıyor, hiç kolay birşey değil. Allah yardım etsin" dedi. "Gerekçesini biliyor musunuz, Sordunuz mu?" sorusuna ise Terim, "Bilmiyorum sormadım, gerekçesi ne olursa olsun hiç kolay birşey değil. Gencecik bir çocuk. Allah geride kalanlara yardım etsin. Mesut Yılmaz benim çok eski dostum, büyüğüm. Hem Başbakanlık döneminde ham de diğer dönemlerde çok önemli bir dostluğumuz var. Ağabey, kardeş ilişkimiz var, Yanında olmak en büyük görevimiz" diye konuştu.

Yavuz Yılmaz kimdir?

Eski başbakanın oğlu Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştı. Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketleri vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.