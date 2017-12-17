Üniversite Yavuz Yılmaz'ın hastalığını açıkladı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın (38), Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü bulunmasının ardından İcra Kurulu Üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden açıklama geldi. Yavuz Yılmaz'ın bir süredir mücadele ettiği hastalığa dikkat çekilerek, "Son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı" denildi.

Mehmet Yavuz Yılmaz, dün hizmetçisi tarafından evde ölü bulundu. Polisin sitenin güvenlik kameralarını incelediği ve sitenin güvenlik görevlileri ile görüştüğü öğrenildi. Komşuların ifadesine göre, evden tek silah sesi duyuldu. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yavuz Yılmaz’ın cenazesinin pazartesi öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden kaldırılarak, Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Yılmaz'ın ani ölümünün ardından İcra Kurulu Üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"İcra kurulu üyemiz Sayın Yavuz Yılmaz, bir süredir “Temporal Lob Epilepsi” hastalığından muzdarip olup, tedavi görmekteydi. Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan, son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı.

Bu manevi baskıya dayanamayarak, 16/Aralık/ 2017 günü hayata veda eden çok sevgili Yavuz Yılmaz’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Hatırası ve üniversitemize yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır. Nur içinde yatsın."