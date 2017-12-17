T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversite Yavuz Yılmaz'ın hastalığını açıkladı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz evinde ölü bulundu

17 Aralık 2017 12:52

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın (38)Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü bulunmasının ardından İcra Kurulu Üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden açıklama geldi. Yavuz Yılmaz'ın bir süredir mücadele ettiği hastalığa dikkat çekilerek, "Son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı" denildi.

Mehmet Yavuz Yılmaz, dün hizmetçisi tarafından evde ölü bulundu. Polisin sitenin güvenlik kameralarını incelediği ve sitenin güvenlik görevlileri ile görüştüğü öğrenildi. Komşuların ifadesine göre, evden tek silah sesi duyuldu. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yavuz Yılmaz’ın cenazesinin pazartesi öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden kaldırılarak, Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Yılmaz'ın ani ölümünün ardından İcra Kurulu Üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"İcra kurulu üyemiz Sayın Yavuz Yılmaz, bir süredir “Temporal Lob Epilepsi” hastalığından muzdarip olup, tedavi görmekteydi. Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan, son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı.
Bu manevi baskıya dayanamayarak, 16/Aralık/ 2017 günü hayata veda eden çok sevgili Yavuz Yılmaz’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Hatırası ve üniversitemize yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır. Nur içinde yatsın."

ETİKETLER

yavuz yılmazhaberevinde ölü bulunduBerna YılmazMesut Yılmazİstanbul Kent Üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24