Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ilk günden 'selfie' trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ilk günden trafik yoğunluğu yaşandı. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde vatandaşların 'selfie' çektirmek için durmaları trafiğe sebep olduğu bildirildi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda yabancı devlet adamıyla yaptığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç yoğunluğu başladı. İBB trafik verilerinden edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde öğlen saatlerinde yoğun araç trafiği yaşanırken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise vatandaşların selfie için durmaları trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Hafta sonunun en sakin saatlerinde İstanbul'un diğer birçok mevkisinde yollar bombaşken Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün "selfie" trafiğine giren bazı vatandaşlar Yandex yol durumu ve sosyal medyada yorumlarını paylaştı, espriler yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 3. Köprü trafiğinde yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- Selfie çekenler yüzünden trafik var :)

- Vergimi kontrol etmeye geldim...

- Vergilerin hakkı verilmiş.

- Göktürk'te oturuyorum, selfie çekenler yüzünden bekliyoruz.

- Halk köprüye akın etti, vatandaş evine gidemiyor!