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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ilk geçiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile açılıştaki diğer davetliler köprüden ilk geçişi Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile gerçekleştirdi

27 Ağustos 2016 01:32

İstanbul Boğazı'na inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ilk geçişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler yaptı. Tören sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile açılıştaki diğer davetliler köprüden ilk geçişi Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile gerçekleştirdi.

Köprünün açılışında Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili, eski Lübnan Başbakanı Suat Hariri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yabancı konuk da yer aldı.

Alana helikopterle gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, konuşmaların yapılacağı platforma eşleriyle çıkarak, vatandaşları selamladı. 

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yaptırdığı dua ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile diğer davetlilerin kurdele kesimiyle köprü hizmete açıldı. 

Erdoğan tören sırasında protokolde yer alan konuklarla, köprüyü anlatan kitabı inceledi. 

 

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