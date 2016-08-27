İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne çıkan yollar

Asya'dan Avrupa'ya geçmek isteyenler Ümraniye Çamlık, Şile otoyolu Reşadiye mevkii ile Alemdağ, Sancaktepe, Çekmeköy Hüseyinli ve Riva yollarındaki bağlantıları kullanarak Kuzey Çevre otoyoluna ve devamında Yavuz Sultan Selim köprüsüne ulaşabilecek.

Avrupa'dan Asya yönüne geçmek isteyenler de Kilyos, Odayeri Ağaçlı, Göktürk, Başakşehir, İstoç Mahmutbey kavşağındaki bağlantı yollarını kullanarak, Kuzey Çevre otoyoluna ve devamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaşabilecek. Her bağlantı yolunda çevre yolunu ve köprüyü gösteren tabelalar bulunuyor.