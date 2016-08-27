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Yaşam

İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne çıkan yollar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu gece 00.00'dan itibaren vatandaşların kullanımına açılacak

27 Ağustos 2016 00:26

Asya'dan Avrupa'ya geçmek isteyenler Ümraniye Çamlık, Şile otoyolu Reşadiye mevkii ile Alemdağ, Sancaktepe, Çekmeköy Hüseyinli ve Riva yollarındaki bağlantıları kullanarak Kuzey Çevre otoyoluna ve devamında Yavuz Sultan Selim köprüsüne ulaşabilecek.

Avrupa'dan Asya yönüne geçmek isteyenler de Kilyos, Odayeri Ağaçlı, Göktürk, Başakşehir, İstoç Mahmutbey kavşağındaki bağlantı yollarını kullanarak, Kuzey Çevre otoyoluna ve devamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaşabilecek. Her bağlantı yolunda çevre yolunu ve köprüyü gösteren tabelalar bulunuyor.

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