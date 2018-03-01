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Yavuz Bingöl'ün kızı evlilik programı yapımcısı çıktı; TRT, soruları cevapsız bıraktı

Yapım şirketini geçen yıl kuran Sinem Türkü Bingöl'ün programı, hafta içi her gün yayınlanıyor

01 Mart 2018 22:53

Şarkıcı Yavuz Bingöl’ün kızı Sinem Türkü Bingöl’ün, TRT’de yayınlanan ‘Evlilik Okulu’ adlı programın yapımcısı olduğu ortaya çıktı. TRT, hafta içi her gün yayınlanan ve reytingler konusunda 'başarısız bir grafik çizdiği’ iddia edilen program için yapım şirketini geçen yıl kuran Bingöl’le birlikte çalışılmasına dair sorulara yanıt vermedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Yavuz Bingöl, şahsına yöneltilen 'yandaş' eleştirilerine "Değilim, ben uyumlu bir insanım" ifadesiyle cevap vermişti. Bingöl, son olarak 26 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına katılan sanatçılar arasında da yer almıştı. 

Medyaradar’ın haberinde, Bingöl’ün 1986 yılında, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Sinem Türkü Bingöl'ün TRT 1 ekranlarında 5 Şubat’ta yayın hayatına başlayan ‘Evlilik Okulu’ programının yapımcısı olduğu bilgisi yer aldı. Hafta içi 14.30’da yayınlanan programın ‘başarısız bir reyting grafiği’ çizdiğini kaydeden Medyaradar, TRT’nin konuyla ilgili bilgi ve yorum taleplerini karşısız bıraktığını kaydetti.

Çocuk psikolojisi okudu, bir dönem mankenlik yaptı

Haberde, ABD'de Okul Öncesi Çocuk Psikolojisi okuyan ve bir dönem de mankenlik yapan Sinem Türkü Bingöl’ün daha sonra Türkiye’ye dönüp iş yaşamında babası Yavuz Bingöl’le birlikte hareket ettiği belirtildi.

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