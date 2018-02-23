Yavuz Bingöl, "Yandaş mısınız?" sorusunu yanıtladı

Türkücü Yavuz Bingöl, Ben bugüne kadar Murat Karayalçın dışında CHP'ye oy atmadım. Ben biraz sandığa gitmeyenlerdenim. Hayatım boyunca 3 kez oy kullandım. Bir kez SHP’ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder’e, bir kez AK Parti’ye oy verdim" dedi.

Yavuz Bingöl, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Kübra Par, Yavuz Bingöl’e “Yandaş mısınız?” sorusunu da yöneltti. Bingöl yanıtında “Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor” ifadelerini kullandı.

Yavuz Bingöl, bir gazete röportajında kendisi için "Nasıl virtüöz oluyor. Yavuz'u Yavuz yapan ne sanatı ne de şusu busu. Solcuyum diye ortaya çıktı... Sonra karşınıza böyle çıktı" diyen Arif Sağ ile arasında yaşanan gerilime ilişkin de açıklamada bulundu. Arif Sağ’a "Ben onun gibi bağlama çalamam ama ondan daha iyi bir insanım” yanıtı veren Bingöl konuya ilişkin "Çok üzüldüm. Kendim verdiğim cevaba da çok üzüldüm. Yaptığım işi sezdirmeyi seven birisiyim. O bizim büyüğümüz yapacak bir şey yok" diye konuştu.

"Beni kardeşim bile anlamadı"

Bingöl, 2014’te Berkin Elvan’ın ölümünün ardından yaptığı "Erdoğan Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı çünkü onun da ölmüş annesine küfredilmişti" açıklamasına “Ah anacım, güzel anacım, yiğit anacım bir gün gelip Alzheimer olduğuna, olan bitenin farkında olmayışına sevineceğim hiç aklıma gelmezdi” diyerek tepki gösteren kardeşi ile arasının düzelmediğini belirtti. Bingöl, "Ben 54 yaşındayım. Aklım başımda, memleket sevdalısıyım. Ben insanların birbirleri ile kavga etmesini bu kadar ayrışma ve kutuplaşma asla istemiyorum. Bu işten kimseye fayda gelmeyecek. Kardeşim ile barışmadım, barışmayı da düşünmüyorum" diye konuştu.

"Hayatımda 3 kez oy kullandım"

Hayatında 3 kez oy kullandığını söyleyen Yavuz Bingöl "Sizin programınıza özel olarak bir şey söyleyeyim. Ben bugüne kadar Murat Karayalçın dışında CHP'ye oy atmadım. Ben biraz sandığa gitmeyenlerdenim. Hayatım boyunca 3 kez oy kullandım. Bir kez SHP’ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder’e, bir kez AK Parti’ye oy verdim" dedi.

“Hülya Koçyiğit’in ‘Türkiye fazla özgür’ sözüne katılıyorum”

Hülya Koçyiğit'in 'Bu ülkede bence kimse baskı altında değil, herkes fazla özgür yaptıklarından dolayı herkes bir gün Erdoğan'ı takdir edecek' sözlerine ilişkin Bingöl, "Fazla özgür sözlerine katılıyorum. Diktatör dediğiniz insana her şeyi söyleyebiliyor, konuşabiliyorsunuz. Bizim bir tane devletimiz var. Kültür Sanat Ödül Töreni var, onu almaya gelen insana ağza alınmayacak şeyler söyleniyor. Bu kişilerin insan olduğundan bile şüpheliyim" diye konuştu.

"Eskiden devlet millete haksızlık ediyordu"

Bingöl, "Bence devlete ve ülkeye haksızlık yapan bir toplum var. Eskiden devlet millete haksızlık ediyordu şimdi millet devlete haksızlık ediyor. Memlekete, ülkeye sahip çıkmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

“Yandaş mısınız?” sorusu

Yavuz Bingöl kendisine “Yandaş mısınız?” sorusunu yönelten Kübra Par’a şu yanıtı verdi:

“Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor. İlişki kurarsanız adınız yandaş oluyor bu olacak iş mi? İnsanın ruhunda insanın yaratılışında var bu. Diyalog kurarak çözmemiz lazım. Bu ülke hepimizin, Devletin tepesindeki seçilmiş insana mesela Cumhurbaşkanı’na onu aşağılamak ya da hakaret etmek doğru mu? Bence değil. Ben hiçbir zaman böyle bir yol tercih etmem. Fikirlerimiz ayrı olabilir ama şu anda bizim Cumhurbaşkanı’mız. Ülkenin durumu belli, Irak’ın Suriye’nin durumu belli. Bizim ülkemize karşı bir art niyet var. 40 yıldır bir terör var 60 bin insanımız kaybetmişiz. İnsanlar birbirini sevmekten vazgeçtiği gibi bu ülkeyi de sevmekten vazgeçtiler galiba.”