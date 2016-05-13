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Yavuz Bingöl: Ölene kadar Erdoğan'ın arkasındayım

"Erdoğan'la olan yakınlığım bazılarının ağrına gitti. Erdoğan'ı sevmek suç mu?"

13 Mayıs 2016 11:05

Sanatçı Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı duyduğu sevginin ve yakınlığının bazılarının ağrına gittiğini savundu. Bingöl, ölene kadar Erdoğan’ın arkasında olacağını ifade ederek, “Erdoğan'ı sevmek suç mu? Ben kendisinin duruşunu seviyorum. Erdoğan, herkesin saldırdığı bir dönemde bize sahip çıktı” dedi.

Sabah gazetesinin magazin eki Günaydın’a konuşan Bingöl’ün sözleri şöyle:

"Sayın Erdoğan ile ilk kez yan yana gelmiyorum ki ben. Başbakan olduğu yıllarda da, sanatçıların düşüncelerini dikkate alan ve onlara itibar eden bir lider olan Cumhurbaşkanımızla, sürekli yan yana gelmişimdir. Bir ülkenin sanatçısı; siyasetçisi ile de oturur kalkar, vatandaş ile de sohbet eder. Ben otobüsle seyahat eden, gemiyle karşıya geçen, halkın içinde olan biriyim. Bazılarının içlerindeki Erdoğan düşmanlığını doğru bulmuyorum.

Erdoğan, siyaset döneminde oyunu sürekli artıran, halkın seçtiği bir lider. Doğal olarak dostu da, düşmanı da, çekemeyeni de olacaktır. Benim kendisine çok büyük saygım ve sevgim var. Kendisi çok büyük bir dünya lideri. Ben onu seviyorum, siyasetini seviyorum.”

"Erdoğan'la olan yakınlığım bazılarının ağrına gitti. Erdoğan'ı sevmek suç mu? Ben kendisinin duruşunu seviyorum. Erdoğan, herkesin saldırdığı bir dönemde bize sahip çıktı" diyerek kendisine vefa borcu olduğunu, ölene kadar da Erdoğan'ın arkasında olacağını belirtti.

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