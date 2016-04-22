Yavuz Bingöl'den Başbakan Davutoğlu'na: Konuşmanız muhteşemdi, muhteşemdi, muhteşemdi...

Başbakan Ahmet Davutoğlu dün, Kültürel Kalkınma Projesi kapsamında sanat dünyasından bazı isimlerle bir araya geldi. Toplantıya türkücü Yavuz Bingöl de katıldı. Etkinlik sonrası Başbakan Davutoğlu ile ayak üstü görüşen Bingöl, Davutoğlu'na övgüler yağdırdı.

Bingöl, Başbakan'ın Strazburg'da Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmasını hatırlatarak "Strazburg'daki konuşmanız muhteşemdi, muhteşemdi, muhteşemdi" dedi. Bu sözler üzerine Başbakan Davutoğlu da "Ben bütün Türkiye adına konuştum" dedi.

Bingöl'ün Davutoğlu ile arasında geçen diyaloğa ilişkin video şöyle: