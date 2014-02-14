'Yavrumu katliamdan kurtarın!'

Orta Afirka Cumhuriyeti’nde Müslamanlara yönelik katliamlardan kaçmaya çalışanların tahliyesi sürüyor. Bu güne kadar 50 bin kişini tahliye edildiği tahmin edilen bölgede bir anne yavrusunu katliamdan kurtarmak amacıyla uçakla kaçanlara vermek için çırpınırken görüntülendi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Orta Afrika ve Çad uyruklu yaklaşık bin Müslümanın, uçaklarla ülkede yürütülen "etnik temizlik" operasyonlarından kurtulmak için Bangui Havaalanı'ndan Çad, Kamerun ve Nijerya'ya tahliye edildiği bildirildi. Çocuğunu uçağa bindirmeye çalışan bir annenin çaresizliği ise objektiflere yansıdı.

Geçen yıl ağırlıkla Müslümanlardan oluşan ve Hristiyan köylerini basarak yakıp yıkmak, sivilleri öldürmek ve kadınlara tecavüz etmekle suçlanan Seleka adlı isyancı grubun iktidarı ele geçirmesi ardından Müslümanları hedef alan saldırılar da başlamıştı.

Seleka'nın lideri Ocak ayında görevinden çekildi ama bu, durumu yatıştırmak yerine daha da alevlendirdi. Kendilerini Hristiyan öz savunma güçleri olarak gören , Hristiyan Anti-Balaka milisleri Müslümanlara yönelik intikam saldırılarını tırmandırdılar ve onları Bangui ve diğer kentlerden göçe zorlanıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının raporlarına göre, Hristiyan Anti-Balaka militanlarının uyguladığı şiddet nedeniyle geçen yılın sonlarından bu yana yaklaşık 50 bin Müslüman kara ve hava yolunu kullanarak komşu ülkelere tahliye edildi.