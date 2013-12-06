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Dünya

Fransa, Orta Afrika'ya askeri harekat düzenlemeye hazırlanıyor

Hollande, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan 650 Fransız askerinin sayısının 'Birkaç gün, belki de birkaç saat içinde' ikiye katlacağını söyledi

06 Aralık 2013 01:57

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, etnik çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin öldüğü Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sivilleri korumak amacıyla askeri harekat başlatacaklarını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan bir oylamada, ülkedeki Afrika Barış Gücü'ne Fransız askerlerinin de katılmasına izin veren bir yasa tasarısı kabul edilmişti.
Ülkede yaşanan şiddet olayları, etnik gerilimin tırmanabileceği ve katliamlar olabileceği endişelerini tırmandırmıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı, "Hemen harekete geçmeye karar verdim. Bu akşam harekete geçiyorum." dedi.
 

Sokağa çıkma yasağı

 
Birleşmiş Milletler, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de çıkan çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin öldüğünü açıkladı.
Mart ayında isyancılar tarafından devrilen Cumhurbaşkanı François Bozize'nin milisleri olduğu düşünülen kişiler kente saldırmışlardı.
Ülkede yerel saatle akşam 6'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ancak yer yer silah seslerinin halen duyulduğu belirtiliyor.
Bangui'de bulunan BBC muhabiri Andrew Harding hastane koridorlarında müdahale için bekletilen çok sayıda yaralı gördüğünü aktarıyor.
Muhabirimiz, ülkede Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki gerginliğin giderek tırmandığına dikkat çekiyor.
Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkede Bozize'yi devirerek kendisini ülkenin ilk Müslüman devlet başkanı ilan eden Mişel Cotodia'nın iktidara gelmesinden sonra kamu düzeni bozulmuştu.
Cotodia, Seleka adlı kendi isyancı grubunu dağıtmış ve bazı gerillalar orduya katılmıştı. Ancak gözlemciler, başkentte bile kontrolün kimde olduğunun bilinmediğini söylüyor.
Cumhurbaşkanının devrilmesinden sonra kaosa sürüklenen 4 milyon 600 bin nüfuslu Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

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