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Dünya

'Orta Afrika Cumhuriyeti'nde hiç Müslüman kalmayabilir'

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki iç savaş yüzünden tüm Müslüman nüfusun ülkeyi terk etmek zorunda kalabileceği uyarısı yaptı

10 Şubat 2014 23:33

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki çatışmanın ülkeyi büyük bir felakete sürükleyeceğini belirtti. 
İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, iç savaş bu şekilde devam ederse, Müslüman nüfus Orta Afrika Cumhuriyeti'nin terk etmek zorunda kalacak. 
Yaklaşık 4.5 milyon nüfusa sahip Orta Afrika Cumhuriyeti'nde nüfusun yüzde 15'ini Müslümanlar oluşturuyor. 
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de Hristiyan çeteler misilleme amacıyla 2 Müslümanı linç etti. 
Hristiyan grupların önceki saldırıların intikamını almak amacıyla 2 Müslümanı linç etmesi üzerine, bölgedeki Afrika Barış Gücü (MISCA) askerlerinin kalabalığa ateş açması sonucu 1 Hristiyan hayatını kaybetti. 
MISCA'dan Albay Karangwa Jean Paul, Hristiyan çetelerin Müslüman halka saldırması üzerine ateş açtıklarını doğruladı. 
Albay Paul, ''Hristiyan çetelerin masum sivilleri katletmesine göz yummayacağız. Burada hem Müslümanları hem de Hristiyanları korumak için bulunuyoruz. İnsanların gözümüzün önünde öldürülmesine izin veremeyiz" dedi.

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