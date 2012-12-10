AKP MKYK üyesi Prof. Aktay: Kendimi ihbar ediyorum, zorunlu din dersi zulümdür

Yeni Şafak yazarı Hilal Kaplan'ın zorunlu din dersi ile ilgil açıklamalarının ardından Akit gazetesi tarafından hedef haline gelmesine Yasin Aktay'dan tepki geldi. Yeni Şafak gazetesinde yazan ve AKP'nin 4. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu'na seçilen Yasin Aktay da zorunlu din dersi eğitimine karşı çıktı

İşte Aktay'ın Yeni Şafak gazetesinde bugün (10 Aralık 2012) yayımlanan yazısının ilgili bölümü:

Gazetemiz yazarlarından duruş sahibi değerli arkadaşımız Hilal Kaplan'ın bir seyahat esnasında gezmek için uğradığı bir kilisede çektirdiği resmin artık ismini anmak da istemediğimiz, ama ne yazık ki İslam iddialı olan bir internet sitesinde iliştirilen bir dizi ahlak dışı mesajla yayımlanması da tipik Türkiye modelinin başka bir örneğini oluşturuyor. Kısa süre önce Ali Bayramoğlu ve Cengiz Çandar gibi yine duruş ve değer sahibi insanları hedef alan kampanyaları harekete geçirdiği söylenen değerlerin arasına İslami bir dilin sokuşturulmasına inanamıyor insan. Bu bana pis de olsa bir şaka gibi geliyor.

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İşe bakın ki, Hilal Kaplan'ın hedef haline gelmesine yol açan din dersleri ile ilgili beyanların benzerlerini ben de hem yazılarımda hem de konuşmalarımda defalarca yapmışım. Din derslerinde ebeveyn hakkının ihlal edilmemesi gerektiğini ve çocuklarının başka bir dinin veya mezhebin inancını almasını istemeyenlere bunu zorla vermenin zulüm olduğunu ben de defalarca yazmışım.

"Zorunlu olan din dersi olmaz" başlığı altında yazmışım. Bunun da gerekçesini tamamen İslam'a dayandırmışım, çünkü "dinde zorlama yoktur" diyen İslam'da hiç kimseye zorla bir din dayatılamayacağı gibi ebeyven hakkının din öğretiminde İslamî esas olduğunu anlatmışım.

Acaba benim de bu tutumumda yurt dışı gezilerimde kilise ziyaret etmişliğimin bir etkisi olabilir mi? Alın size kendim hakkında iki adet ihbar, ne yapacaksanız.