Zorunlu din dersine karşı çıkan Hilal Kaplan hedef gösterildi!

CNN Türk'te katıldığı programda zorunlu din dersi uygulamasına karşı olduğunu açıklayan Yeni Şafak yazarı Hilal Kaplan'ın kilisede dua ederken çekilen fotoğrafı önce imanehli.com'da, ardından Habervaktim sitesinde yayımlandı.

Twitter üzerinden hakkındaki haberlere yanıt veren Kaplan "Yurtdisindayken 1 grupla beraber kiliseye de gitmistik. mescid yoklugundan kilisede namaz kilmisligim var ama mum yakmisligim yok. bu iftirayi.. bu iftirayi yayanlar kadar inanip suizan edenler de hesap verecektir. Müslüman ahlâkına bu müfterileri örnek olarak görmeyin lütfen" dedi.