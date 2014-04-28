Yaşar Kaya'dan sonra Serhat Bucak ve Şerafettin Kaya da Türkiye'de

DEP’in eski Genel Başkanı Yaşar Kaya’nın, 21 yıl yurt dışında yaşadıktan sonra 17 Nisan’da yurda dönmesinin ardından, bugün de Kürt Parlamentosu ile Kürdistan Ulusal Kongresi üyesi olmak suçundan yargılanan ve 35 yıldır yurt dışında yaşayan Şerafettin Kaya ile 22 yıldır yurtdışında bulunan Yusuf Serhat Bucak Türkiye’ye geldi. Bucak ve Kaya ifade verdikten sonra Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

Mesut Hasan Benli’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, sürgündeki Kürt Parlamentosu ile Kürdistan Ulusal Kongresi üyesi olmak suçundan 31 kişinin yargılandığı davada Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Şubat’ta sürpriz bir karar aldı. Sanıkların avukatı Levent Kanat’ın talebi üzerine Mahkeme, sağlık sorunları bulunan Yaşar Kaya, Yusuf Serhat Bucak ve Şerafettin Kaya hakkındaki yakalama kararını kaldırdı ve 3 ay içinde Türkiye gelmeleri halinde tutuklanmama güvencesi verdi.

35 yıl sonra Türkiye

Verilen güvence kapsamında Yaşar Kaya 21 yıl aradan sonra 17 Nisan tarihinden Almanya’dan Türkiye’ye gelmişti. Kaya’nın ardından mahkemenin verdiği güvence doğrultusunda 22 yıldır yurt dışında yaşayan Yusuf Serhat Bucak ve 35 yıldır yurt dışında yaşayan Şerafettin Kaya da bugün öğlen saatlerinde Ankara’ya geldi. Bucak ve Kaya’yı havaalanın da avukatı Levent Kanat ve yakın dostları karşıladı.