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21 yıl sonra Türkiye'ye gelen DEP'in eski başkanı Yaşar Kaya ifade verecek

DEP’in eski başkanlarından Yaşar Kaya, 21 yıl sonra bugün öğlen saatlerinde Ankara’ya geldi. Kaya polisler tarafından aprondan alınarak ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne götürüldü

17 Nisan 2014 17:49

Kapatılan Demokrasi Partisi'nin (DEP) genel başkanlarından Yaşar Kaya, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 27 Şubat 2014 tarihinde Türkiye’ye gelmesi halinde tutuklanamayacağı yönündeki güvencesi üzerine, 21 yıldır yurtdışında yaşayan kapatılan sabah saatlerinde yaşadığı Almanya’nın Frankfurt şehrinden Ankara’ya geldi.

Havalimanında Kaya’yı ailesi, avukatı Levent Kanat ile ünlü yazar İsmail Beşikçi karşılamaya geldi ancak CMK'nın "Sanığa verilecek güvence belgesi" başlıklı 246. maddesi  uyarınca tutuklanmayacak Kaya, polisler tarafından aprondan alınarak 1994 yılında başlatılan bir soruşturma nedeniyle ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Kaya'nın eşi Yurda Alaca, buruk bir sevinç yaşadığını belirterek  şunları söyledi:

"Eşimin sağlığı hiç iyi değil, tekerlekli sandalye ile geliyor. Eşim  demokrasiden, barıştan ve özgürlükten yana birisi. Eline hiç silah almadı, hiçbir  suç işlemedi. Sadece parti başkanı olduğu için faili meçhul cinayetler listesinde  ismi vardı yurt dışına gitti. Başka bir ülkede yaşamak çok zor. İnsanların özgür  ve demokratik şartlarda kendilerini ifade etmeli. Barışın gelmesini hepimiz  istiyoruz, anaların yüreği yanmasın, 1 yıldır şehit cenazeleri gelmiyor. İnşallah  çözüm süreci başarıyla neticelenir. Başbakan Erdoğan, rolü çok büyük, inşallah o  da muvaffak olur ve barışı iki halkın arasında sağlar, barışı sağlarsa ismi  tarihe geçer."

 

'Yaşamlar hep hırpalandı, üzücü ama ileriye bakmamız lazım'

 

Karmaşık duygular yaşadığını ifade eden Kaya'nın kızı Berivan Kaya,  babasının en azından hayatta olduğu için duyduğu mutluluğu ifade etti.

Çözüm sürecinin olumlu bulduğunu dile getiren Kaya, "Hepimiz barıştan  yana insanlarız, bu ülkeye barışın katkı sağlayacağını inanıyoruz. Olayların  ilerleyişini görmek lazım. Yaşamlar hep hırpalandı, üzücü ama ileriye bakmamız  lazım" dedi.

 

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