21 yıl sonra Türkiye'ye gelen DEP'in eski başkanı Yaşar Kaya ifade verecek

Kapatılan Demokrasi Partisi'nin (DEP) genel başkanlarından Yaşar Kaya, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 27 Şubat 2014 tarihinde Türkiye’ye gelmesi halinde tutuklanamayacağı yönündeki güvencesi üzerine, 21 yıldır yurtdışında yaşayan kapatılan sabah saatlerinde yaşadığı Almanya’nın Frankfurt şehrinden Ankara’ya geldi.

Havalimanında Kaya’yı ailesi, avukatı Levent Kanat ile ünlü yazar İsmail Beşikçi karşılamaya geldi ancak CMK'nın "Sanığa verilecek güvence belgesi" başlıklı 246. maddesi uyarınca tutuklanmayacak Kaya, polisler tarafından aprondan alınarak 1994 yılında başlatılan bir soruşturma nedeniyle ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Kaya'nın eşi Yurda Alaca, buruk bir sevinç yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Eşimin sağlığı hiç iyi değil, tekerlekli sandalye ile geliyor. Eşim demokrasiden, barıştan ve özgürlükten yana birisi. Eline hiç silah almadı, hiçbir suç işlemedi. Sadece parti başkanı olduğu için faili meçhul cinayetler listesinde ismi vardı yurt dışına gitti. Başka bir ülkede yaşamak çok zor. İnsanların özgür ve demokratik şartlarda kendilerini ifade etmeli. Barışın gelmesini hepimiz istiyoruz, anaların yüreği yanmasın, 1 yıldır şehit cenazeleri gelmiyor. İnşallah çözüm süreci başarıyla neticelenir. Başbakan Erdoğan, rolü çok büyük, inşallah o da muvaffak olur ve barışı iki halkın arasında sağlar, barışı sağlarsa ismi tarihe geçer."

'Yaşamlar hep hırpalandı, üzücü ama ileriye bakmamız lazım'

Karmaşık duygular yaşadığını ifade eden Kaya'nın kızı Berivan Kaya, babasının en azından hayatta olduğu için duyduğu mutluluğu ifade etti.

Çözüm sürecinin olumlu bulduğunu dile getiren Kaya, "Hepimiz barıştan yana insanlarız, bu ülkeye barışın katkı sağlayacağını inanıyoruz. Olayların ilerleyişini görmek lazım. Yaşamlar hep hırpalandı, üzücü ama ileriye bakmamız lazım" dedi.