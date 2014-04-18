Yaşar Kaya: Çiller'in ölüm listesinde ikinci sıradaydım

1994’te Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan, Kürt hareketinin HEP’ten sonra ikinci partisi Demokrasi Partisi’nin (DEP) Genel Başkanı Yaşar Kaya, 20 yılın ardından Türkiye’ye döndü. Kaya döndükten sonraki ilk röportajında ülkeden ayırılmadan önce Tansu Çiller’in ölüm listesinde ikinci sırada olduğunu söyledi.

Şubat 1994’te Türkiye’yi terk edip Almanya’ya iltica eden Yaşar Kaya, aktif siyasete girmek için bir teklif almadığını belirterek güncel siyasete ilişkin, Sırrı Sakık’ın Meclis Genel Kurulu’nda sarf ettiği “Ben burada Hakan Fidan ve ekibini kutluyorum. 1 yıldır çatışmasızlık süreci yaşanıyorsa ve burada MİT’in bir katkısı varsa bundan mutluluk duyarız” sözlerine karşılık, “Politikacılar politika yapar, sapıklar sapık şeyleri söyler” dedi.

Hükümetin Kürt sorununa ilişkin politikasının Hakan Fidan eliyle yönetilmesini “dehşet verici” olarak niteleyen Kaya, “Kürt politikası İmralı’dan Hakan Fidan eli ile yürütülüyorsa bu dehşet verici bir şey. Kürtlerin, o zaman demektir ki, sahibi yok, politikası yok, parlamentoda ayağı yok” dedi.

Eski DEP Genel Başkanı Yaşar Kaya’nın Artı Bir televizyonundaki Canlı Gaste programında yayınlanan açıklamaları şöyle:

‘Çiller’in ölüm listesinde ikinciydim’

“20 sene öncesinin Türkiyesi ölümcüldü. Kimin ne zaman öldürüleceği ve nerden alınıp infaz edileceği, yollarda kurşunlanacağı belli değildi. 4 Eylül’de partimin Mehmet Zincirli’yi şehrin orta yerinde katlettiler, Batman’da.

16 Eylül’de beni tutukladılar. Tansu Çiller’in ölüm listesinden ikici sıradaydım. Birinci sıradaki adamı zaten öldürdüler. Behşet Cantürk. Vardı birinci sırada listede. Biz böyle bir Türkiye bırakarak gittik.

Biz barış sürecine katıda bulunacağız. Politika iyi bir yere doğru gidiyor. Almanya’ya iltica ettik. Bir partinin Genel Başkanı iltica etti. Bu tarihte görülmedi. “

Kürdistan Parlamentosu

“Ben dışarı çıkınca, el birliği ile sürgünde Kürdistan Parlamentosu diye bir parlamento kurduk. Bugünkü duruşmam onunla ilgiliydi. Kürdistan Parlamentosu 1995’te Lahey’de kuruldu. Ve 1999’a kadar devam etti. Kürdistan Parlamentosu’na silahlı örgüt demeye kargalar güler.

Siyaseti izliyorum. Bakalım genel seçimler neyi gösterecek. Ben aktif siyasete katılmak için bir teklif beklemiyorum. Önce ülkemin realitesi nereye gidiyor. Onu görmem lazım.”

Sırrı Sakık’a: Sapıklar sapık şeyleri söyler

(Sırrı Sakık’ın Hakan Fidan’ı tebrik ettiği açıklaması hakkında) “Politikacılar politika yapar, sapıklar sapık şeyleri söyler. Kürt politikası İmralı’dan Hakan Fidan eli ile yürütülüyorsa bu dehşet verici bir şey. Kürtlerin, o zaman demektir ki, sahibi yok, politikası yok, parlamentoda ayağı yok.

Öcalan’ın sorunun muhatabı değil mi onu bilemiyorum. O biraz onları ilgilendiriyor.

Biz bu süreçte barıştan yanayız. Barışın gelmesini arzu ediyoruz. Orta Doğu’da silahlı mücadelenin kıymeti harbiye kalmadığını söylüyoruz. Bu işe siyaset ile demokrasi ile çözülecekse herkesin destek vermesi lazım.”

‘Gelişimin devletle alakası yok’

“Benim gelişimin hükümetle devletle ilgisi yok. Yargılandığım mahkeme Türkiye’ye giriş yasağımı kaldırdı. Ben de geldim.

Hedeflerim var, Diyarbakır il başkanı olan Vedat Aydın’ın mezarına gideceğim.

Ben gerçekten çok istirahat etmek istiyorum. “

Yaşar Kaya kimdir?

Yaşar Kaya,1938 doğumlu Kürt siyasetçidir. 1991'de kurulan Kürt Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı. Kaya, Anayasa Mahkemesi’nin kapattığı Demokrasi Partisi’nin kurucusudur. DEP'in kapatılmasının ardından partinin yedi yöneticisi tutuklandı. Kaya da bu tutuklamalar kapsamında 3 ay tutuklu kaldı. Hapishaneden çıktıktan sonra Türkiye’yi terk etti.