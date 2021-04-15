'Yaşadıkları il dışına çıkmama' koşuluyla serbest bırakılan emekli amirallere elektronik kelepçe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıklı amiral bildirisi'ne ilişkin olarak başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek'e dün Ankara'da elektronik kelepçe takıldı. Antalya'da bulunan emekli amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi.

Amirallerin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol, "Bu insanlar Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları döneminde koşa koşa adliyeye gitti. Yıllarını devlet hizmetine vermiş, belli yaşın üzerindeki emekli amirallerin elektronik kelepçe takılması ağırlarına gidiyor. Hepsi bu kararın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşıyor" dedi.

Nazlıoğlu Erol Twitter'dan yaptığı açıklamada da, "Amiraller adli kontrolle serbest. Yani il dışına çıkmayacaklar. Ne yazık ki ayaklarında elektronik kelepçe ile" dedi.