Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli amiraller: Manevi anlamda böyle bir suçlamayla gözaltına alınmak çok ağırımıza gitti

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un açıklamalarının ardından yayımladıkları Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alınan emekli amiraller önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında yaşadıklarını anlatan emekli amiraller, “Fiziki şartların ne olduğu önemli değil fakat manevi anlamda böyle bir suçlamayla gözaltına alınmak çok ağırımıza gitti” dedi.

“Türkiye yanlış bir şekilde bir tartışma mecrasına sokuldu”

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a konuşan “Mavi Vatan” ismini ortaya atan emekli Amiral Cem Gürdeniz basit bir basın açıklamasından darbe iması çıkarıldığını belirterek, “Çok basit bir basın açıklamasının bir iletişim kazasına uğrayarak, bir nevi yanlış alanlara çekilmesinin sonuçlarına katlandık. Ama doğruluğumuz ve haklılığımız başından beri belliydi. Çünkü yapılan basın açıklaması çok masum. Hiçbir şekilde basın açıklaması olmasının dışına çıkan bir durum barındırmıyor. Ama bunun bir iletişim kazasına neden olacak şekilde yanlış kullanımı, bu süreci tetikledi. Türkiye yanlış bir şekilde bir tartışma mecrasına sokuldu” dedi.

“Çok ağırımıza gitti, kırgınım”

Emekli Amiral Turgay Erdağ da, “Biz askeriz, fiziki şartların ne olduğu önemli değil fakat manevi anlamda böyle bir suçlamayla gözaltına alınmak bizim çok ağırımıza gitti. Bu bizi çok üzdü, kırgınım. Kumpas davalar sırasında çok eziyet çektik ama bu kadar kırılmamıştık. O zaman hedeftik, mücadele ediyorduk. Ama burada çok haksız bir suçlamaya maruz kaldık" diye konuştu.

“Emekli amiraller endişe duymuştur”

Emekli amiraller olarak Montrö ve ‘sarıklı amiral’ konusunda duyulan endişeleri bir duyuru metni ile kamuoyuna aktardıklarını söyleyen Kadir Sağdıç, duyurudaki ‘Sarıklı Amiral’ konusu için şunları kaydetti:

“Sarıklı amiral görünümü içinde yer alan talihsiz tespitlere yeterince tatmin edici işlem yapılmamasından kaynaklı bir endişe yaşandı. Özellikle son 10 yıldır kumpas davalar üzerinden çok değerli mensupları görevlerinden edilerek tasfiye edilirken, sistem içine daha önce sinmiş olan FETÖ unsurlarının kritik görevlere getirilmesiyle 15 Temmuz faciası kanlı bir şekilde yaşandı. Halen de başta Türk Deniz Kuvvetleri olmak üzere, TSK ve kamu kurumları FETÖ belasından tam olarak kurtulmuş değil. Hal böyleyken sarıklı amiral imajı için etkin önlemler alınmadığı takdirde bu kez değişik tarikatlar üzerinden Deniz Kuvvetleri ve TSK yeni bir etki alanı içine alınabilir. Kuvvetlerimizin tarikatların sisteme sızma yarışına bayrak açacağı endişesi yaşanmış, amirallerimiz bu endişeyi gündeme getirmişlerdir. Bu duyurunun amacı sadece budur.”