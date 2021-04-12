14 emekli amiral 'yaşadıkları il dışına çıkmama' koşuluyla, serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıklı amiral bildirisi'ne ilişkin olarak başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ ve Türker Ertürk'e yurt dışına çıkma yasağı ve konutu terk ekmeme adli kontrol şartı talep etti. Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında ise yurt dışına ve il dışına çıkmama yasağı adli kontrol şartları talep edildi. Ergun Mengi'nin ise tutuklanması talep edildi.

Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği; savcılığın 'ev hapsi' anlamına gelen 'konutlarını terk etmeme' yönünde talep ettiği adli kontrol talebini, emekli amirallerin 'yaş ve sağlık durumları, Covid-19 salgını koşulları ve dosya kapsamını' dikkate alarak reddetti.

Hâkimlik, 13 emekli amiral hakkında 'ikamet ettikleri yerleşim yerlerini terk etmeme' yönünde adli kontrole hükmetti.

14 emekli amiral, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

13 emekli amiral hakkında 'dosya üzerinden inceleme' yaparak karar veren hâkimlik; bildiriyi hazırlayan kişi olduğu savcılık ifadelerine yansıyan ve tutuklanması talep edilen tek isim olan emekli amiral Ergun Mengi'nin ise ayrıca ifadesinin alınmasına karar verdi.

Mengi de ifadesini alınmasının ardından il dışına ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Bildiri hakkında soruşturma başlatıldı, 10 emekli amiral gözaltına alındı. 4 amiral de ifade vermek üzere Ankara'ya gitmişti. 103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 14 emekli amiral adliyeye sevk edilmişti.

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