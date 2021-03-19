Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Sanki bu dava sonuçlanabilir gibi kendilerini kandırıyorlar, HDP kapatılamaz

Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu "Açıkça" adlı programda konuşan Gazeteci, yazar Barış Pehlivan, 2003 yılında DEHAP’a kapatma davası açan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun HDP’nin kapatılması ile ilgili kendisine yaptığı açıklamayı paylaştı.

Pehlivan, Kanadoğlu’nun, HDP’nin kendisini fesih etmesi durumunda yasadaki boşluktan dolayı kapatma davasının düşeceğini söylediğini aktardı. Kanadoğlu, "Demem o ki tüm bu tartışmalar boş laftır. Sanki bu dava sonuçlanabilir gibi kendilerini kandırıyorlar. HDP kapatılamaz" dedi.

Sabih Kanadoğlu’nun Pehlivan’a yaptığı açıklama şöyle:

“Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Anayasa ile yasaların çizdiği sınırlar içerisinde faaliyet göstermelidirler. Uymaları gerekli olan insan hakları ve devletin kuruluş felsefesine ilişkin kurallar vardır. Yani demokrasiyi yok etme özgürlüğü yoktur. Eğer bir siyasi partinin amacı laik ve demokratik düzeni kaldırmaksa hem anayasa hem rejim kendisini korumak zorundadır. Bundan dolayı kapatma davalarının açılması gayet doğaldır. Ancak ben Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevdeyken yani 2003 yılında DEHAP’a 2 nedenle kapatma davası açmıştım. Birinci neden, seçimlere katılabilmek için evrakta sahtecilik yaptıkları için. Diğer neden ise partinin PKK ile bağlantısı olduğu için.

2003’te açtığım bu dava Anayasa Mahkemesi önünde yıllarca bekletildi. Bu arada 2005’te DEHAP kendisini fes etti. 12 Eylül 2010 referandumu gerçekleştikten kısa bir süre sonra AYM benim davamdan hareketle siyasi partiler yasasının 108’inci maddesini iptal için toplandı. Bu madde, bir parti kendisini fesih etse bile hakkında açılan kapatma davası devam ederdi. AYM bu maddeyi iptal etti ve yerine bir madde koymadı. AYM bu maddeyi iptal ettikten sonra benim 7 yıl önce açtığım kapatma davasının düşürülmesine karar verdi.

Yani bugün HDP yetkili organlarını toplayıp kendisini fesih ederse AYM’nin yapacağı tek şey kapatma davasını düşürmektir. Bu kararı beklemeye de gerek yok. HDP yarın yeni bir parti de kurabilir. Adı HDP de olabilir. Demem o ki tüm bu tartışmalar boş laftır. Sanki bu dava sonuçlanabilir gibi kendilerini kandırıyorlar. HDP kapatılamaz.”