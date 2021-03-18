İşte HDP iddianamesinin tam metni

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinde, geçmişte kapatılan, HDP çizgisindeki partilerin kapatılmasına da gerekçe yapılan, AİHM’nin Batasuna kararını emsal gösterdi. AİHM’nin, DTP’nin de bu gerekçeyle kapatılmış olmasına rağmen Türkiye’yi mahkum etmesini dikkate almayan başsavcılık, HDP’nin geçmiş ve şu anki tüm vekillerinin de aralarında olduğu 687 kişi için de 5 yıl süreyle siyaset yasağı talebinde bulundu. HDP’ye yapılan hazine yardımının kesilmesinin, yardım ödenmişse geri alınmasının, banka hesaplarına bloke konulmasının ve partiye üye kaydının durdurulmasının da talep edildiği iddianamede, 580 HDP’li için farklı kentlerde açılmış dava ve soruşturmalar listelendi.



İddianamede, Ankara Başsavcılığı’nın aralarında Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu isimler hakkında kısa süre önce açtığı davanın iddianamesindeki eylemlere neredeyse birebir biçimde yer verildi. HDP’nin PKK’nın organı olduğunun öne sürüldüğü iddianamede, Ankara Başsavcılığı’nın iddianamesinde olduğu gibi Demirtaş’a ait olmayan twitter hesabından yapılan paylaşım kanıtlardan biri olarak sunuldu.



Bu iddianamedeki itirafçı ifadelerine de kapatma davasının iddianamesinde yer verildi. İddianamede, “Parti kapatmak faydasız” iddialarına gerekçe gösterilen, HDP ile ilgili aynı çizgideki bütün partilerin geçmişte kapatılması başlığı, HDP’nin kapatılmasının da zorunluğu olduğunun kanıtı gösterildi. Diğer partiler gibi HDP’nin de PKK’nın kolu olduğu öne sürüldü. Anayasa Mahkemesi raportörü, iddianame ile ilgili raporunu hazırladıktan sonra, AYM, iddianamenin kabul edilebilir olup olmadığını karara bağlayacak.

HDP'liler hakkında açılan dava ve soruşturmaların listelendiği 609 sayfalık iddianamenin tam metni için

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