Öcalan’ın idamını isteyen iddianameyi yazan eski DGM Savcısı Talat Şalk'tan HDP yorumu: Bu davaların hukuki değil, siyasi olduğunu düşünüyorum

HDP'nin kapatılması davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Abdullah Öcalan’ın idamını isteyen iddianameyi yazan eski DGM Savcısı Talat Şalk ile görüşen Halk TV programcısı ve yorumcusu Barış Pehlivan, Şalk'ın "Davalar hukuki değil siyasi" dediğini aktardı.

Kapatılma ve milletvekilliklerinin düşürülmesi davalarını siyasi bulduğunu söyleyen Şalk, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek AİHM kararlarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Pehlivan, Talat Şalk'ın açıklamalarının şunlar olduğunu bildirdi:

Bakın HDP, PKK'nın güdümünde olan bir partidir. Örneğin Demirtaş suç işlediyse yıllar önce işledi. Barış süreci olduğu için bir şey yapılmadı ona. Yıllar sonra tutukluyorsunuz, dava açıyorsunuz. Bu davaların hukuki değil, siyasi olduğunu düşünüyorum. AİHM kararlarına uyulması gerekiyor. Bundandır ki mesela Demirtaş'ın serbest bırakılması lazım. Keza HDP'nin kapatılması karar çıksa da AİHM'in bunları nasıl karşılayacağına dair tereddütlerim var.

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